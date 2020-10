Loslopende nerts met corona gevangen in Deurne, maar geen reden tot zorg volgens minister Schouten

Een nerts op de Praalheuvel in Best (foto: Albert van Diest). vergroot

In de buurt van Deurne is een loslopende nerts gevangen, waarbij corona is geconstateerd. Minister Carola Schouten van Landbouw gaat er vanuit dat het dier afkomstig is van een met COVID-19 besmette nertsenhouderij. Volgens haar is de kans op besmetting bij mensen verwaarloosbaar. Zelfs de vanger heeft nauwelijks gevaar gelopen, stelt ze in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Alleen mensen die zich intensief bezig houden met nertsen, bijvoorbeeld in een stal, lopen een risico. Bovendien zijn nertsen van nature schuw en zijn ze normaal gesproken niet uit op contact met mensen, aldus Schouten.

'Geen risico in Best'

Ze kan zich voorstellen dat mensen in Best, waar deze zomer ook een aantal nertsen losliepen, zich zorgen maken. Maar ook zij hebben geen gevaar gelopen, stelt de bewindsvrouw. Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het altijd kan gebeuren dat een nerts ontsnapt. Ze gaat er niet vanuit dat het dier bewust is vrijgelaten. Ook stelt Schouten dat er geen opvallende stijging is te zien in het aantal loslopende nertsen.

Het virus van het bij Deurne gevangen roofdier wordt vergeleken met virussen die gevonden zijn op fokkerijen waar COVID-19 heeft toegeslagen. Het dichtstbijzijnde geruimde bedrijf ligt op ruim een kilometer van de plek waar de nerts werd gevangen. Ook in het Noord-Limburgse Egchel is een verdwaalde (en besmette) nerts opgespoord.

Onderzoek naar herkomst

De dieren worden overigens betrokken bij het onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) naar de herkomst van de vele besmettingen in de nertsensector. In de meeste gevallen is de oorzaak nog niet opgehelderd.

Mede om die reden en vanwege geruchten die de ronde deden, is een opsporingsdienst van de NVWA met het Functioneel Parket aan het uitzoeken of er opzet in het spel is geweest. Concrete aanwijzingen hiervoor zijn er overigens niet. Dat het aantal besmettingen niet ophoudt, komt mogelijk doordat de bedrijven al in juni of juli besmet waren, maar nu pas gesignaleerd worden. Ook dit zal tegen het licht worden gehouden, meldt Schouten. Tot nu toe zijn 64 bedrijven in Brabant, Limburg en Gelderland getroffen door het coronavirus, ofwel de helft van het aantal dat ons land ruim een jaar geleden telde.

Honden en katten besmet

Onlangs werd bekend dat tientallen medewerkers van deze houderijen besmet zijn geraakt. Schouten zet hierbij in haar Kamerbrief haar vraagtekens. Hierin staat ook dat minstens vijf katten en honden van deze positief geteste mensen het virus eveneens hebben opgelopen. Toch blijft Schouten bij haar standpunt dat er geen andere maatregelen nodig zijn. Patiënten dienen wel uit voorzorg contact met hun dieren te vermijden en zieke dieren binnen te houden.

De minister maakt zich grotere zorgen over de nertsenhouders en hun families. Zij worden volgens haar door angst, druk en onzekerheid geplaagd. Samen met belangenorganiaties gaat Schouten kijken hoe de ondernemers het beste kunnen worden ondersteund.

