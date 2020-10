Opnieuw explosieve stijging Brabantse coronapatiënten, met name in grote steden

Archieffoto Pexels. vergroot

Ook deze donderdag houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom de verspreiding van het coronavirus. Het aantal coronapatiënten in de provincie is explosief toegenomen, vooral in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.

Hans Janssen & Ron Vorstermans Geschreven door

Dit zijn de hoofdpunten:

In ons land is nu de 200.000e officiële coronabesmetting vastgesteld.

Er zijn 1388 nieuwe besmettingen in Brabant. Niet eerder was die toename zo groot.

Beveiligers willen net als zorgmedewerkers en onderwijspersoneel voorrang bij coronatests.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

15.08 - Stijging aantal patienten in ziekenhuizen

De druk op de ziekenhuizen neemt nog altijd toe door de aanhoudende stijging van het aantal coronapatiënten. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 1526 patiënten met Covid-19, 51 meer dan woensdag. Van die patiënten liggen er 313 op de intensive care, een stijging van 12 ten opzichte van de dag ervoor, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum PatiÙnten Spreiding (LCPS).

De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling. Vanwege de drukte zijn het afgelopen etmaal 36 patiënten overbracht naar ziekenhuizen in andere regio's, het hoogste aantal sinds de spreiding van patiënten drie weken geleden werd hervat om te voorkomen dat de zorg in de ernstigst getroffen gebieden de toestroom niet aankan. In steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden liggen veel patiënten in het ziekenhuis.

14.41 - Nederland vraagt opnieuw hulp aan Duitse ziekenhuizen

Nederland vraagt Duitse ziekenhuizen wederom om hulp om de toenemende stroom coronapatiënten aan te kunnen. "We staan op het punt onze Duitse collega's weer te verzoeken patiënten over te nemen", kondigde voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) donderdag bekend. Hij verwacht dat vrijdag of zaterdag de eerste patiënten naar Duitsland worden overgeplaatst.

Dat gebeurt niet lichtzinnig. "Iedere verplaatsing is ingrijpend", zei Kuipers. Dat geldt ook als iemand binnen Nederland naar een ziekenhuis buiten de eigen regio wordt gebracht.

14.27 - 1388 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn er volgens het RIVM van woensdag op donderdag 1388 nieuwe besmettingen bijgekomen. De uitschieters zijn Den Bosch (90 nieuwe besmettingen), Eindhoven (96) en Tilburg (127). Niet eerder was het totale aantal in Brabant van dag tot dag zo hoog. Dat aantal ligt 132 besmettingen hoger dan de dag ervoor.

In totaal zijn acht nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal overledenen in de provincie is gestegen met zes. Het RIVM meldde woensdagmiddag dat er in onze provincie 1256 mensen positief waren getest. Dat waren er ruim 300 meer dan de dag ervoor.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

14.23 - Aantal besmettingen neemt toe

Het aantal coronabesmettingen neemt nog steeds toe. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7833 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een nieuw dagrecord. Op woensdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7296 positieve tests gemeld en op dinsdag 7377.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 200.000 mensen in Nederland positief getest. De teller staat nu op bijna 204.000. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 48.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 29. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 32 sterfgevallen gemeld.

14.03 - Vrouweneredivisie wordt snel hervat

De vrouweneredivisie wordt in het weekeinde van 30 oktober tot en met 1 november hervat. Dat heeft de KNVB gezegd, nu het kabinet toestemming heeft gegeven aan de vrouwen om in navolging van ere- en eerste divisie (mannen) actief te mogen blijven.

"Voor de vrouweneredivisie worden alle voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen door de KNVB en clubs verder aangescherpt nu de coronacijfers zijn opgelopen", zegt de KNVB. "De voor het komend weekeinde al geplande wedstrijden komen voor deze aanpassingen, waaronder een extra coronatest, echter te snel."

13.36 - Coronablaastest volgende week al ingezet

Breathomix, het bedrijf in Leiden dat een coronablaastest heeft ontwikkeld, heeft al duizenden aanvragen uit binnen- en buitenland gekregen. De blaastest wordt echter eerst in Nederland gebruikt. In november moet hij op de eerste locaties worden ingezet.

"De blaastest wordt op dit moment in de praktijk getest. De negatieve uitslag is nu al heel betrouwbaar", aldus de minister. In november moet de test inzetbaar zijn, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

12.30 - Huizenprijzen blijven stijgen

De huizenprijzen blijven komende tijd waarschijnlijk flink oplopen. Ook de nieuwe lockdownmaatregelen en de financiële onzekerheid van de coronacrisis brengen daar geen verandering in, denkt makelaarsorganisatie NVM. De branche heeft zijn voorspelling voor de prijzen in heel 2020 verhoogd naar een toename met 8 procent. Begin dit jaar werd er nog op 4 procent tot 6 procent duurdere huizen gerekend, maar dat was voor de drukke zomermaanden. In het derde kwartaal stegen de prijzen met 11,6 procent op jaarbasis, de sterkste toename in meer dan twintig jaar.

11.20 - Beveiligers willen voorrang bij coronatest

Beveiligers willen net als zorgmedewerkers en onderwijspersoneel voorrang bij coronatests. Dat zegt directeur Leon Vincken van branchevereniging Vbe NL. De branche is erover in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, meldde BNR eerder. De beveiligingsbranche verwacht het druk te krijgen, onder meer in supermarkten, door de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet.

Dat heeft een verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur ingesteld. Doordat beveiligers geen voorrang krijgen op het testen, dreigt volgens Vincken krapte in het personeel. Bedrijven zijn bang dat de komende tijd het ziekteverzuim snel oploopt doordat meer medewerkers thuis zitten met verkoudheidsverschijnselen.

10.26 - Privéklinieken staan geen personeel af aan ziekenhuizen

Privéklinieken lenen geen personeel uit aan reguliere ziekenhuizen tijdens de tweede coronagolf, zegt Paulette Timmerman, directeur van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in het NOS Radio 1 Journaal. Bij de eerste golf deden privéklinieken dat nog wel. "Het is een begrijpelijke vraag die de ziekenhuizen stellen. Als we teruggaan naar de eerste golf, hebben we dat toen wel gedaan omdat er schaarste was aan apparatuur, hulpmiddelen en konden we personeel uitlenen", aldus Timmerman.

08.52 - Frank Lammers heeft een mening over het vrouwenvoetbalverbod

Wachten op privacy instellingen...

07.35 - Oproep om zoveel mogelijk thuis te werken

Ondernemers- en werkgeversorganisaties roepen bedrijven en werknemers op zoveel mogelijk thuis te werken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat doen ze in een brief die verstuurd is aan werkgevers en werknemers. De organisaties hopen hiermee een totale lockdown te kunnen voorkomen. Ze zijn verenigd in overlegorgaan Stichting van de Arbeid, waarin ook werknemers vertegenwoordigd zijn.

Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen moet ‘alles uit de kast worden getrokken om het tij te keren.’ Ze noemt het beperken van de vervoersbewegingen en thuiswerken een ‘effectieve maatregel’ om besmettingen te voorkomen.

07.15 - Grootste daling huurprijs in Eindhoven

De gemiddelde landelijke huurprijs van woningen in de vrije sector is voor het eerst in zes jaar tijd gedaald. Eindhoven kende met een daling van 7,1 procent de grootste afname van alle gemeentes . Een nieuwe huurder betaalde in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 16,56 euro per vierkante meter per maand. Dat is 0,4 procent minder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Pararius.

Volgens dit woningplatform lijkt de coronacrisis de druk op de woningmarkt enigszins te verlichten. Expats zijn in mindere mate aanwezig op de Nederlandse woningmarkt of stellen de start van een baan uit. Hierdoor kunnen vrijgekomen huurwoningen minder makkelijk opnieuw verhuurd worden. Daardoor stijgt het beschikbare huuraanbod in de vrije sector.

07.10 - Meldpunt NU'91 beschermende middelen

NU’91 is een meldpunt begonnen om inzichtelijk te maken of zorgprofessionals over voldoende en deugdelijke persoonlijke beschermende middelen (PBM) beschikken als dat noodzakelijk is. Dit na een peiling onder de leden van de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, waarin veel zorgprofessionals aangaven dat dit binnen hun organisatie nog niet op orde is.

Deze constatering staat haaks op de conclusie van een onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waaruit zou blijken dat deze middelen momenteel wel voldoende op voorraad zijn.

06.50 - Snelle coronatest bijna net zo betrouwbaar

De snelle coronatest die TNO heeft ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, is net zo betrouwbaar als de standaard gebruikte PCR-test. Een praktijkproef met deze sneltest, de afgelopen twee weken in Amsterdam, laat zien dat de uitslag hiervan voor 99 procent overeenkomt met de PCR-test, zo meldt de onderzoeksorganisatie. TNO en de GGD Amsterdam voerden de proef samen uit. Aan mensen die zich lieten testen werd gevraagd of ze ook een monster wilden afstaan voor deze proef, zodat de uitslagen daarvan konden worden vergeleken. Zo werden bijna negenhonderd monsters verkregen.

De test van TNO, ook wel LAMP-test (Loop mediAted isotherMal amPlification) genoemd, geeft binnen drie kwartier tot een uur een uitslag. Bij de PCR-test is dat 24 tot 48 uur.

06.30 - Vandaag '200.000e' positieve besmetting?

Minder dan een maand nadat het coronavirus voor de 100.000e keer werd vastgesteld, gaat Nederland al door de volgende grens heen. Deze donderdag wordt hoogstwaarschijnlijk de 200.000e positieve test geregistreerd. De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vastgesteld, bij een man uit Loon op Zand. De gemeente Amsterdam telt de meeste besmettingen, Schiermonnikoog is de enige nog coronavrije gemeente.

Het werkelijke aantal mensen dat corona heeft gehad, zal overigens al ruim boven de 200.000 liggen. In de beginfase van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Veel mensen zijn genezen of overleden zonder dat ooit is vastgesteld dat ze het virus onder de leden hebben gehad. De laatste tijd is het bovendien moeilijk voor mensen met klachten om een afspraak voor een test te maken, door drukte bij de laboratoria. De overheid wil de capaciteit zo snel mogelijk vergroten.

05.40 - Duitsland rekent op tweede coronagolf

In Duitsland is in het laatste etmaal een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, gaat het om 6638 gevallen. Het oude recordaantal van 6294 werd door het RKI gemeld op 28 maart.

Het totale aantal coronabesmettingen in Duitsland is donderdag op 341.223 komen te staan. Het dodental liep afgelopen etmaal op met 33 personen, waarmee het totaal op 9710 komt. Duitsland zet zich inmiddels schrap voor de tweede besmettingsgolf.

04.30 - Economisch herstel voorlopig gestopt

Nederlandse banken verwachten dat de 'lockdown light' die het kabinet heeft ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, voorlopig een eind maakt aan het economisch herstel van na de eerste golf. Dat meldt Het Financieele Dagblad. De Rabobank is het meest uitgesproken en voorziet dat de groei in 2021 halveert. Economen van Nederlandse banken liet na een overleg weten dat de vooruitzichten op korte termijn verslechteren, maar dat de economie daarna mogelijk sneller herstelt.

04.00 - Eind aan stijging prijzen koophuizen?

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert donderdag nieuwe cijfers over de woningmarkt. Daaruit moet blijken of de stijging van de huizenprijzen zich in het derde kwartaal heeft voortgezet. De coronacrisis zou volgens sommige deskundigen een omslag op de markt teweeg kunnen brengen, maar de laatste tijd zijn er ook veel signalen dat huizenzoekers zich toch niet uit het veld laten slaan.

Volgens de NVM had de woningmarkt in het tweede kwartaal vrijwel geen effecten ondervonden van de crisis. Er werden toen relatief zelfs meer woningen boven de vraagprijs verkocht dan ooit tevoren. De huizenprijzen stegen in die periode met 8,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Wel liep het aantal huizen dat van eigenaar verwisselde bijna 4 procent terug.

03.10 - Veel migranten zitten zonder werk

Veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben nog steeds moeite om in Nederland aan het werk te komen. En dit probleem dreigt door de coronacrisis nog groter te worden, waarschuwen het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na onderzoek. Op dit moment heeft 61 procent van de mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland werk. Bij de personen zonder migratieachtergrond werkt 69 procent. De verschillen in arbeidsparticipatie tussen personen met en zonder migratieachtergrond zijn daarmee 'groot en hardnekkig', stellen de onderzoekers.

Een slechtere arbeidsmarktpositie op basis van migratieachtergrond is volgens de organisaties ongewenst. Dan gaat het niet alleen om inkomen; het kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het gevoel erbij te mogen horen. Voor de Nederlandse economie zou het ook beter zijn als de verschillen kleiner worden.

01.00 - 'Vrouwenvoetbalcompetitie moet doorgaan'

Als het aan minister Tamara van Ark van Sport ligt, gaat de vrouwenvoetbalcompetitie in de eredivisie (met onder meer PSV) ook door. Hierover ontstond de afgelopen dagen verwarring. Van Ark vindt het raar als er een voorlopig eind komt aan de eredivisie vrouwen, terwijl dit niet geldt voor de wedstrijden in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie bij de mannen. "Wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen", aldus Van Ark, die in overleg gaat met de KNVB. Ze ging tijdens het Kamerdebat in op vragen van Jesse Klaver, de fractievoorzitter van GroenLinks uit Roosendaal.

Wachten op privacy instellingen...

00.10 - Viering sluiting horeca 'hufterige actie'

De politie heeft woensdagavond in Den Haag een feest bij een horecagelegenheid stilgelegd. De coronaregels werden er niet nageleefd. De politie gaat kijken of er nog maatregelen kunnen worden genomen. Burgemeester Jan van Zanen noemt het feestgedruis 'volstrekt onverantwoord.' Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA, sprak van een 'hele hufterige actie' van de feestgangers. De voorlopig laatste openingsuren in de horeca en het begin van een 'verplichte vakantie', zoals een uitbater het noemde, werden ook in Brabant 'gevierd', voor zover bekend zonder problemen.

Tegelijkertijd vond in de Tweede Kamer een debat plaats met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. Premier Mark Rutte trok het boetekleed aan, hij vond (achteraf) dat het allemaal wat strenger had gemogen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.