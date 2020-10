Rico Verhoeven verdedigt zijn titel tegen Jamal Ben Saddik

De volgende tegenstander van kickbokskampioen Rico Verhoeven is bekend. De wereldkampioen uit Halsteren neemt het op tegen de Belgisch Marokkaanse kickbokser Jamal Ben Saddik. Het is nog niet bekend wanneer het gevecht gehouden wordt.

Het is de derde keer dat Verhoeven en Saddik elkaar treffen. De eerste keer won Saddik, in 2011. Zes jaar later, in 2017 won Verhoeven het duel tussen de twee. Kickboksbond Glory kondigt dit nieuwe gevecht aan als The King tegen The Goliath.