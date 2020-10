Vrachtwagen gekanteld bij ongeluk op de N279 bij Beek en Donk

Op de N279 bij Beek en Donk is donderdagmiddag een vrachtwagen gekanteld (foto: Dave Hendriks/ SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Op de N279 bij Beek en Donk is donderdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De weg is dicht tussen Veghel en Beek en Donk in de richting van Roermond.

Het ongeluk gebeurde rond halfvijf op een rotonde. De vrachtwagen vervoerde twee enorme stalen platen met een totaalgewicht van zo'n dertig ton. Volgens een ooggetuige zijn deze in de bocht gaan schuiven, waardoor de vrachtwagen kantelde. De chauffeur zou niet gewond zijn geraakt.

Een ooggetuige spreekt van 'een verkeerschaos'. Hoelang de weg nog afgesloten blijft, is niet bekend. Een takelbedrijf probeert de vrachtwagen nu te verwijderen.

De provinciale weg tussen Helmond en Veghel staat al langer bekend als een gevaarlijke weg. De provincie heeft mede daarom een plan bedacht om de weg aan te passen.

