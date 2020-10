'Beschamend en onacceptabel', burgemeester Roosendaal woedend over feest vlak voor lockdown

Volop drukte voor de lockdown in Roosendaal. (foto: Dumpert) vergroot

"Dit is totaal beschamend." Burgemeester Han van Midden van Roosendaal is 'not amused' na een uit de hand gelopen feest. Vlak voor de lockdown was het veel te druk bij café Bij Moeders. Bezoekers hielden geen afstand en zongen luidkeels mee.

"Het liep werkelijk alle spuigaten uit. Dit is een duidelijke boodschap voor alle zieken en alle hardwerkende medewerkers in de zorg", zo reageerde burgemeester Han van Midden in een livestream op Facebook. "Helaas kwamen de beelden te laat binnen om nog te kunnen handhaven. Dat wil niet zeggen dat ik hier niks mee ga doen", zo dreigt hij.

De gemeente zegt 'gepaste maatregelen' te gaan nemen tegen 'meerdere horecagelegenheden'. Onduidelijk is wat de maatregelen zijn. Volgens een woordvoerder komt daar vrijdag waarschijnlijk meer duidelijkheid over. "Onze juristen zijn hiermee bezig." Het is onduidelijk welke horecagelegenheden nog meer in de fout gingen. De burgemeester benadrukt wel dat het overgrote deel van de zaken zich wel aan de regels hield.

Het ging woensdagavond mis op het moment dat de voetbalwedstrijd Italië - Nederland in de kroeg te zien was. Alle coronamaatregelen leken vergeten tijdens het nummer Ik Moet Zuipen.

De kroegbaas wilde geen commentaar geven op het incident. Tegen BN DeStem zei hij 'overvallen te zijn door de drukte'.

