Veel te druk en luidkeels meezingen: feest in kroeg Roosendaal loopt net voor lockdown uit de hand

Volop drukte voor de lockdown in Roosendaal. (foto: Dumpert) vergroot

Vlak voor de lockdown liep een feest in café Bij Moeders in Roosendaal flink uit de hand. Het was veel te druk, bezoekers hielden geen afstand en zongen luidkeels mee. De beelden doen op sociale media veel stof opwaaien.

Het ging mis op het moment dat de voetbalwedstrijd Italië - Nederland in de kroeg te zien was. Alle coronamaatregelen leken vergeten tijdens het nummer Ik Moet Zuipen. Kroegbaas Jean-Pierre Kolthoff was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar, maar zegt tegen BN DeStem 'overvallen te zijn door de vele bezoekers'.

Bekijk op de videobeelden hoe het feest eraan toeging:

Kwaad

"Wij distantiëren ons van dit gedrag. Ik baal hier enorm van, want het is slecht voor het imago voor de gehele Roosendaalse horeca", zo reageert regiomanager Koen Bakker van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roosendaal. "Het maakt me heel kwaad." Volgens hem was dit te voorkomen door sneller de muziek uit te zetten. De gemeente Roosendaal komt later met een reactie.

Eerder zorgde een feest in Den Haag in heel het land voor veel opschudding. Ook daar lapten bezoekers woensdagavond, vlak voor de aangescherpte maatregelen, alle regels aan hun laars. Later bood de Haagse kroegeigenaar in tranen zijn excuses aan.

