Koos R. opgepakt in Spanje: drugscrimineel was jaren onvindbaar na straf voor rammen van politieauto

De rechtbank in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

De 66-jarige Koos R. uit Lith is woensdagavond in Spanje opgepakt. Hij werd in juli 2017 veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het rammen van een politieauto tijdens een achtervolging. Na zijn veroordeling was hij jarenlang onvindbaar.

Politie en justitie hielden al langere tijd rekening met de mogelijkheid dat R. in het buitenland zat. Hij werd woensdagavond rond zes uur gepakt bij een politiecontrole in het Spaanse Málaga.

R. werd op 28 oktober 2014 achtervolgd in Lith. Hierbij werden snelheden gehaald tot ongeveer 150 kilometer per uur. Met zijn auto probeerde hij agenten van de weg te drukken, op een straat met bomen ernaast.

Pepperspray

Nadat de auto van R. tot stilstand was gekomen in een sloot, mishandelde hij een van de agenten door met pepperspray in zijn ogen te spuiten. Koos R. zei later tijdens zijn hoger beroep in 2017 dat hij zo deed, omdat hij het niet vertrouwde.

“Ik had nog een straf van vier maanden open staan. Ik vermoedde dat het criminelen waren, maar het zou ook de politie kunnen zijn. Die wilde ik omdat ik nog vier maanden had staan, ook ontwijken. Ik heb bewust slingerende bewegingen gemaakt."

Cel in

Persofficier Janine Kramer: “Het is goed dat hij nu zijn straf kan uitzitten. De feiten waarvoor hij is veroordeeld zijn niet gering en met dank aan de Spaanse collega’s is hij nu alsnog gepakt.”

Naar verwachting wordt R. binnenkort overgeleverd naar Nederland. Zijn 61-jarige broer Martin werd eerder al opgepakt vanwege de achtervolging en zit nog vast.

Familie

De familie R. is geen onbekende in het Brabantse criminele milieu. Koos R. is de neef van de 49-jarige Martien R., die ook wel de Godfather van Oss wordt genoemd vanwege Operatie Alfa. Overigens is Koos geen verdachte in Operatie Alfa.

In de jaren negentig was Koos R. de rechterhand van Johan V. (de Hakkelaar) in een drugsbende die grote partijen hasj naar Europa en Amerika smokkelde.

