Burgemeester bestraft café in Roosendaal na 'beschamend' feest

Burgemeester Han van Midden bestraft feestcafé Bij Moeders aan de Markt in Roosendaal, omdat daar woensdagavond massaal de coronaregels genegeerd werden tijdens een feest. Als de huidige gedeeltelijke lockdown voorbij is, moet het café zes maanden lang twee uur eerder dicht dan de andere horecazaken in de stad. "Vanzelfsprekend wordt de naleving van deze maatregel dan streng gecontroleerd."

Vlak voor het ingaan van de nieuwe lockdown was het veel te druk bij café Bij Moeders. Bezoekers hielden geen afstand en zongen luidkeels met de muziek mee. Van Midden noemde de situatie in het café donderdag al 'totaal beschamend'.

”Dit was geen reclame voor de Roosendaalse horeca", benadrukt Van Midden. Het geeft ook geen blijk van wederzijds vertrouwen. Natuurlijk heb ik oog voor de grote belangen van horecaondernemers. Een gelijk en eerlijk speelveld is daarbij steeds het uitgangspunt."

'Respectloos gedrag'

"Wat er woensdagavond gebeurde, is respectloos gedrag. Niet alleen ten opzichte van de mensen die vechten voor hun gezondheid en de nabestaanden van mensen die overleden zijn aan het coronavirus. Ook is het een heel fout signaal naar de hardwerkende mensen in de zorg en naar alle ondernemers die zich wél aan alle maatregelen houden. Daarom blijft dit niet zonder gevolgen.”

Eerder ging het ook al mis in hetzelfde café. In juli werd een officiële waarschuwing gegeven nadat toezichthouders hadden geconstateerd dat niet alle bezoekers gebruik maakten van een zitplaats.

