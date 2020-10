1208 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, grootste stijging in Tilburg

De corona teststraat in Bergen op Zoom (foto: GGD West-Brabant). vergroot

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is sinds donderdag met 1208 toegenomen. Hoewel dit een lagere stijging ten opzichte van woensdag (+1256) en donderdag (+1388) is, blijft het aantal fors oplopen. In heel Nederland is met bijna 8000 positieve tests wél sprake van een nieuw dagrecord. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Absoluut is de Brabantse toename het grootst in de vijf steden met de meeste inwoners:

Tilburg (+127)

Eindhoven (+96)

Den Bosch (+90)

Breda (+83)

Helmond (+77)

De stijging van het aantal personen dat besmet is met het coronavirus is ook terug te zien in de Brabantse ziekenhuizen. Inmiddels zijn 223 coronapatiënten opgenomen, van wie er 54 op de intensive care liggen, blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg in onze provincie. Dit is een stijging van acht ten opzichte van donderdag. Daarnaast tellen de ziekenhuizen 95 patiënten die 'coronaverdacht' zijn. Zij hebben aan corona gelinkte symptomen en worden in de ziekenhuizen getest. Zij worden tot de uitslag bekend is op geïsoleerde afdelingen verzorgd.

Afschalen reguliere zorg

In heel Nederland liggen nu 1553 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 27 meer dan de dag ervoor. 345 personen met corona liggen op de intensive care, een dagelijkse stijging van 32. De blijvende stijging van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames dwingt ziekenhuizen tot het afschalen van reguliere zorg. Zo worden steeds meer behandelingen en niet-spoedoperaties afgezegd. Alleen op die manier kunnen er genoeg handjes voor coronapatiënten worden vrijgemaakt. Volgens minister Hugo de Jonge is er 'weinig reden tot optimisme'.

Het RIVM meldt dat de afgelopen 24 uur in heel Nederland 17 coronatiënten zijn overleden. Dit aantal kan incompleet zijn, vanwege achterstanden bij de GGD's in het doorgeven van informatie.

