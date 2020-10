'Ik voel me belazerd', zegt burgemeester over feestende kroeg in Roosendaal

Burgemeester Han van Midden. vergroot

“Ik voel me een beetje belazerd”, zegt burgemeester Han van Midden van Roosendaal. Hij is geschrokken van de beelden die zijn opgedoken van een feest in café Bij Moeders aan de Markt in zijn stad. Het filmpje zou woensdagavond zijn gemaakt, vlak voordat de kroeg dicht moest vanwege de strengere coronamaatregelen. In het café was het veel te druk en er werd volop gedanst.

De burgemeester vertelt dat hij, vlak voordat de beelden opdoken, een gesprek had met de directievoorzitter van het Bravis Ziekenhuis. “Hij vertelde dat het behoorlijk spannend is en dat een deel van de zorg al wordt afgeschaald. En dan zie je vlak daarna ineens deze beelden”, zegt Van Midden. “Ik was echt extreem verontwaardigd.”

"Of iedereen heeft feest of niemand heeft feest."

Het café wordt pas over een tijdje gestraft. Als de huidige gedeeltelijke lockdown voorbij is, moet het café zes maanden lang twee uur eerder dicht dan de andere horecazaken in de stad. “Dit café heeft ten koste van andere cafés meer geld kunnen verdienen in de laatste uren. Ik hecht heel erg aan een gelijk speelveld voor alle ondernemers in Roosendaal. Of iedereen heeft feest of niemand heeft feest.”

De feestgangers hebben geluk gehad. Als de handhavers het hadden opgemerkt, had iedereen volgens de burgemeester ‘een dikke prent’ gehad. Het is te complex om te achterhalen wie er die avond aanwezig waren. Wel wil de burgemeester kwijt dat hij teleurgesteld is in de mensen die de regels aan hun laars lapten.

Burgemeester Han van Midden gaat na de herfstvakantie met de eigenaar in gesprek.

