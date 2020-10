Al ruim 10.000 euro voor gestrande circusfamilie Barani: 'En we hoeven nog niet weg'

Directeur Robert Zinnicker van Circus Barani is ten einde raad. (Foto: Erik Peeters) vergroot

Er is al meer dan 10.000 euro gedoneerd aan circus Barani. Het doel van de actie was om 5000 euro op te halen en daar zit het circus nu al dik overheen. Ook is de gemeente met directeur Zinnicker in gesprek om te zoeken naar een nieuwe standplaats. ''Ik heb er geen woorden voor.''

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De doneeractie werd opgezet door een vrouw uit Bergen op Zoom die flink te doen had met het circus. Directeur Zinnicker sprak de vrouw vrijdag voor het eerst en beiden waren ze enorm verbaasd over de grote stroom aan donaties. "We hadden gedacht dat er zo’n duizend, tweeduizend euro binnen zou komen", vertelde hij. "Dat we nu al 10.500 euro binnen hebben is gewoon geweldig.''

Het geld van de doneeractie zal met name worden besteed aan de vele dieren van het circus. "We moeten voor de komende maanden voer en hooi inslaan", legt Zinnicker uit. "Er is een kleine kans dat we in de winter weer wat voorstellingen kunnen draaien, maar niks is zeker in deze tijd.’’

Voedselbank

Zaterdag werd de kleine circusfamilie al verrast met een lading boodschappen van de voedselbank. Ook daar de directeur erg blij mee. Het water stond Zinnicker en de rest van zijn crew namelijk aan de lippen. De familie was van plan een reeks voorstellingen te geven in Bergen op Zoom tot de tweede gedeeltelijke lockdown een feit werd. Het circus mocht geen voorstellingen meer geven en dat betekende automatisch ook geen inkomen meer.

Standplaats

De vergunning die het circus bij de gemeente heeft, loopt tot zondag. Dan moeten ze officieel weg van het terrein. "Onze tweede zorg is waar we de winter door moeten komen", vertelde de directeur bezorgd. "Normaal toeren we het hele jaar door, maar nu zullen we een paar maanden op een plek moeten blijven.''

Gelukkig is de gemeente bereid de circusgangers te helpen. Zaterdagmiddag kwam er een wethouders langs om het een en ander met Zannicker te bespreken. ''We hoeven nog niet op stel en sprong weg'', vertelde hij opgelucht. ''We mogen voorlopig nog wel even blijven en de gemeente gaat met ons mee zoeken naar een nieuwe standplaats. Dat is een enorme opluchting.''

