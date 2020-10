Henk Krol stapt uit nieuwe Partij voor de Toekomst

Henk Krol (foto: ANP) vergroot

Nog geen half jaar nadat hij met ruzie uit zijn partij 50PLUS stapte en de nieuwe Partij voor de Toekomst oprichtte, is Henk Krol uit Eindhoven ook daar weer vertrokken. Reden is een hoog opgelopen ruzie met partijleden Henk Otten en Jeroen de Vries. Dat meldt Krol zelf in een persbericht.

De directe aanleiding voor het opstappen van Krol is het ontslag van bestuurder Pieter Bogaardt bij de Partij van de Toekomst. Toen Krol aan partijgenoten Otten en De Vries vroeg om de ontslagbrief in te trekken, kreeg hij daar geen reactie op, zo stelt hij.

'Medewerker bedreigd'

Behalve de onenigheid over het ontslag van Bogaardt zegt Henk Krol ook dat een medewerker van de partij 'ernstig door een van de senatoren is bedreigd'. Bovendien gaat volgens de Eindhovenaar het verhaal dat Otten zichzelf graag op de nummer twee op de verkiezingslijst wilde plaatsen, om na de verkiezingen de macht over te nemen.

Kamerlid Femke Merel van Kooten Arissen, die van de Partij van de Dieren afkomstig was, stapte na een flinke ruzie al eerder uit de Partij voor de Toekomst. Krol liet zich volgens haar te veel meeslepen door Otten, wegens de financiële steun die de partijvoorzitter aan de Partij voor de Toekomst kon bieden. Otten stapte eerder met ruzie uit Forum voor Democratie.

