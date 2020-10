Noodlijdend circus overstelpt met liefde en donaties: 'De mensen hier hebben een heel groot hart'

Veel hulp voor noodlijdend circus. vergroot

"Hebben jullie nog zin in iets lekkers voor bij de koffie?", vraagt één van de vele bewoners van Bergen op Zoom die circus Barani een hart onder de riem wil steken. De afgelopen dagen is het circus overladen met liefde in de vorm van voedsel, geld en andere hulp. Inmiddels is er ruim 12.000 euro gedoneerd. Directeur Robert Zinnicker is er stil van. "Alleen maar dank, dank, dank!"

Het water stond Zinnicker namelijk aan de lippen. De circusfamilie wilde meerdere voorstellingen geven in Bergen op Zoom, maar toen was daar ineens een tweede, gedeeltelijke lockdown. Het circus mocht geen voorstellingen meer geven en dat betekende automatisch ook geen inkomen meer. Een inwoonster van Bergen op Zoom startte daarom een doneeractie. Er is inmiddels al ruim 12.000 euro gestort.

De circuscrew is overweldigd door alle hulp. En nog elke dag komen er mensen langs om hun steun te betuigen:

Het circus houdt de komende tijd contact met de gemeente over hun verblijfplaats. "We gaan eerst zelf op zoek naar een alternatieve locatie. Als dat niet lukt, gaat de gemeente ons helpen", vertelt Robert Zinnicker.

Johann Zinnicker is heel dankbaar voor alle hulp. De 26-jarige zoon van de circusdirecteur heeft in 2019 een dwarslaesie overgehouden aan een ernstig ongeval. Hij raakte vorig jaar zomer bekneld onder een vrachtwagen die hij wilde repareren. De vrachtwagen schoot van de kruk.

Hij kocht een aangepaste auto om twee keer per week op en neer te rijden naar het revalidatiecentrum in Duitsland.

Kort na de aankoop bleek de auto kapot te zijn. Johann hoopt daarom dat iemand hem verder kan helpen:

