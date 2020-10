De meterslange python uit Etten-Leur ligt nu bij Ralph in de vriezer: 'Lucht is niet te harden'

De dode python ligt nu in de vriezer. vergroot

De enorme python die dinsdag werd gevonden in Etten-Leur ligt nu bij het Dierenopvangcentrum Breda. Hij is opgeslagen in de vriezer en daar ligt hij te wachten tot de eigenaar zich meldt. Voor teamleider Ralph Smit kan dat niet snel genoeg gebeuren, want de lucht is werkelijk niet te harden, zegt hij.

Het is voor de medewerkers van het dierenopvangcentrum geen alledaagse situatie. “We zien wel vaker slangen, maar meestal niet zulke grote”, vertelt Ralph. “Er was wel enige opluchting dat het niet om een levende slang ging”, zegt hij, “dat zou voor onze vrijwilligers wel voor een benauwde situatie hebben gezorgd, denk ik.”

"In zijn buik hebben we ook geen gechipte dieren gevonden"

Het dier ligt nu te wachten op zijn eigenaar. Wie dat is, blijft nog een raadsel, want de slang is niet gechipt. “Dat hebben we al gecheckt. Dat was nog een flink karwei, want we moesten heel wat meters scannen natuurlijk.”

Bij dat scannen bleek trouwens ook dat de python niet een ander huisdier dat toevallig in de buurt was, heeft opgegeten. “In zijn buik hebben we ook geen gechipte dieren gevonden.”

De python werd dinsdag gevonden door een wandelaar:

Michel Bego bij de python die hij vond. Privéfoto. vergroot

Wat er dan wél in zijn buik zit, of waaraan de python is overleden, is nog onduidelijk. Maar dat wordt in de dierenopvang ook niet onderzocht. “Daar hebben we de faciliteiten niet voor. In principe bewaren we hem veertien dagen en als er dan niemand zich heeft gemeld dan wordt hij opgehaald door een destructiebedrijf.”

"Begraven in de tuin is ook nogal lastig met een slang van vier meter"

Maar de mogelijkheid dat de slang een natuurlijke dood is gestorven en vervolgens is gedumpt, bestaat natuurlijk ook. “Dat kan ik me best voorstellen”, zegt Ralph. “Je hoort nog wel eens dat mensen hun huisdieren in de tuin begraven, of zelfs in de gft-bak gooien. Maar ja, dat gaat nogal lastig met een slang van vier meter.”

Ondertussen ligt het dier dus in de vriezer. En dat zorgt voor een behoorlijke stank in het opvangcentrum. “Hij was al in nogal verregaande staat van ontbinding”, vertelt Ralph. “Ook in de vriezer valt de geur behoorlijk tegen. Dat is écht nogal… onaangenaam.”

De python (foto: politieam Weerijs). vergroot

