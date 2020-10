Oorlogsmuseum is bang dat topstukken gestolen worden en haalt ze daarom weg

Een van de topstukken die terug naar het NIOD zijn gegaan (foto: Oorlogsmuseum Overloon). vergroot

Het Oorlogsmuseum in Overloon haalt twee van zijn topstukken uit de collectie, uit angst dat ze gestolen worden. De stukken waren in bruikleen van het oorlogs-onderzoeksinstituut NIOD en zijn nu teruggebracht naar Amsterdam. "Het is eigenlijk heel erg treurig", zegt een woordvoerder.

"In korte tijd is er bij twee collega-musea in Beek en Ossendrecht ingebroken en zijn er uiterst zeldzame en kostbare stukken gestolen", zo laat het museum weten. "Deze inbraken zorgen voor veel onrust en vragen om nog scherpere maatregelen." Het museum stuurt dus twee van hun topstukken terug naar het NIOD. Het gaat om het Dodenboek uit Auschwitz en het boek 'Die Niederlande und das Reich', een boek dat Anton Mussert in 1942 voor zijn verjaardag kreeg.

Voorzorg

Volgens een woordvoerder van het Oorlogsmuseum in Overloon is er geen sprake van een concrete dreiging. Maar is het een maatregel uit voorzorg. Na de inbraken in twee collega-musea neemt het Oorlogsmuseum geen risico meer. "Het is treurig en triest dat het museum zich genoodzaakt ziet om deze maatregelen te treffen. Maar het museum moet in deze tijden alert zijn én blijven."

Naast het weghalen van de topstukken uit de collectie, neemt het museum ook 'bouwkundige maatregelen'. Wat die precies inhouden, wil het museum uit veiligheidsoverwegingen niet bekendmaken.

