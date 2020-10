Coronanieuws: 'Tienduizenden banen op de tocht op en rond Schiphol'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Van zorgmedewerkers in ziekenhuizen wordt verwacht dat ze blijven werken als ze via hun corona-app zien dat ze in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is, meldt Trouw

Hoewel politiek Den Haag met reces is, komt het kabinet wel bijeen voor de ministerraad. Daarin staat de strijd tegen corona centraal.

07.10 - 'Ziekenhuispersoneel moet blijven werken na melding corona-app'

Reden is dat de ziekenhuismedewerkers niet gemist kunnen worden. Ze moeten dan wel extra beschermingsmiddelen krijgen om besmetting van anderen tegen te gaan.

06.30 - Corona centraal in ministerraad

Hoewel politiek Den Haag met reces is, komt het kabinet wel bijeen voor de ministerraad. Daarin staat de strijd tegen corona centraal. Het aantal besmettingen blijft oplopen. Voorafgaand aan de ministerraad hebben verschillende bewindslieden onderling overleg over de vele aspecten van de crisis. Premier Mark Rutte houdt na afloop zijn wekelijkse persconferentie. Dit naar verwachting halverwege de middag.

06.00 - 'Help kankerpatiënten, houd je aan coronamaatregelen'

KWF Kankerbestrijding en de Taskforce Oncologie roepen iedereen in Nederland nadrukkelijk op zich aan de coronamaatregelen te houden. KWF en de taskforce, waarbij tal van organisaties zijn aangesloten die zich bezighouden met de zorg voor kankerpatiënten, zijn bezorgd dat de sterke toename van het aantal coronapatiënten gevolgen zal hebben voor de oncologische zorg.

03.30 - Limburgs onderzoek naar verspreiding coronavirus van start

Maximaal 10.000 Limburgers kunnen vanaf vrijdag meedoen aan een groot onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in de provincie. De GGD, de provincie en het academisch ziekenhuis Maastricht testen volwassenen op antistoffen tegen het virus om te achterhalen of ze besmet zijn geweest. Daarmee hopen ze te ontdekken hoe het virus zich heeft verspreid.

02.00 - 'Beperkt effect van plasmatherapie voor coronapatiënten'

Een behandeling met het bloedplasma van genezen coronapatiënten heeft weinig effect voor patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis liggen. Dit wordt gesteld in een studie die is gepubliceerd in het medische vaktijdschrift British Medical Journal. De studie is gebaseerd op een klinische proef die in India is uitgevoerd.

01.30 - 'Banendrama bij Schiphol'

Er staan zeker 60.000 banen in en rond de luchtvaartsector op de tocht door de coronacrisis. Naar verwachting zal de helft van de directe banen op Schiphol verdwijnen, plus nog een derde van de afgeleide werkgelegenheid. In vele sectoren, zoals luchtvaart zelf, reisindustrie, horeca en detailhandel, is een ontslaggolf ingezet, blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf.

De ontslagen bij KLM trekken veel aandacht, maar er zijn daarnaast tientallen andere bedrijven afhankelijk van de luchthaven. "Het aantal banen dat verloren gaat zal dramatisch worden. Niemand weet waar dit gaat eindigen", zegt Joost van Doesburg van vakbond FNV.

