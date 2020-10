Coronanieuws: 'Mondkapjesregels ziekenhuizen zijn verwarrend en onveilig'

De cohortafdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (foto: ANP 2020/Rob Engelaar). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

"Er moet een nationaal en breed gedragen Corona-akkoord komen dat Nederland richting geeft in deze moeilijke tijd."

Ziekenhuisbestuurders wordt opgeroepen de richtlijnen voor het gebruik van medische mondneusmaskers aan te scherpen.

05.04 - Richting geven

Er moet een nationaal en breed gedragen Corona-akkoord komen dat Nederland richting geeft in deze moeilijke tijd. Daarvoor pleiten filosoof Marli Huijer en hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp in een interview in het AD. We zouden met elkaar het gesprek aan moeten gaan over de vraag hoe het land door de crisis moet worden geloodst, vinden de twee. "Zet de dansleraar, de directeur van het Concertgebouw, Famke Louise, Klaas Knot en anderen met elkaar om de tafel."

05.01 - Richtlijn mondkapjes

Terwijl het kabinet werkt aan een landelijke mondkapjesplicht voor openbare gebouwen, ontbreekt het in ziekenhuizen nog altijd aan eenduidige regels. Dat is verwarrend en onveilig, vinden zorgbonden, beroepsorganisaties van zorgverleners en de Patiëntenfederatie. Ze roepen ziekenhuisbestuurders op de richtlijnen voor het gebruik van medische mondneusmaskers aan te scherpen. Die moeten voortdurend worden gebruikt door ziekenhuismedewerkers, vinden ze.

