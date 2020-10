Coronanieuws: RIVM-cijfers geven vertekend beeld door computerprobleem bij GGD, correctie op zondag

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Bij de teststraten van de GGD in Brabant kun je weer redelijk snel terecht voor een coronatest.

In Brabant liggen zaterdag 358 coronapatiënten, tien meer dan de dag ervoor.

17.45 - Demonstratie tegen coronawet in Den Haag

Honderden mensen hebben zich zaterdag verzameld op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen de tijdelijke coronaspoedwet. De organisatie riep de betogers op onderling afstand te houden. Daar werd door sommige mensen gehoor aan gegeven. Mondkapjes waren niet te zien.

Eerste Kamerleden werden opgeroepen tegen de meest draconische wet ooit te stemmen. De senaat buigt zich komende week over de coronawet die de plaatselijke noodverordeningen vervangt. De wet geeft de coronamaatregelen een juridische basis. Op en rond het Malieveld is veel politie aanwezig.

17.30 - Cijfers RIVM vertekenen door ICT-probleem bij GGD, correctie in de cijfers van zondag

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zaterdag incomplete coronacijfers gepubliceerd. Oorzaak was een ict-probleem, waardoor een deel van de gegevens over het aantal nieuwe besmettingen ontbrak, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het probleem is inmiddels verholpen, maar het is nog onduidelijk hoeveel meldingen missen in de dagcijfers van zaterdag. Tot nog toe heeft het RIVM 8669 meldingen verwerkt van positieve testuitslagen. Dat getal geeft dus een vertekend beeld.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat het de bedoeling is dat de ontbrekende cijfers worden verwerkt in de cijfers die zondag naar buiten komen. Dan zal het aantal gerapporteerde nieuwe besmettingen hoogstwaarschijnlijk dus een stuk hoger zijn. "Het gemiddelde van de cijfers van vandaag en morgen geeft straks een getrouwer beeld", aldus het ministerie.

Het computerprobleem zat in systemen van de GGD'en, die het testwerk uitvoeren en de cijfers bij het RIVM aanleveren, laat een woordvoerster van GGD GHOR Nederland weten. "Het was een storing tussen twee systemen die met elkaar moeten communiceren. Daardoor ontstond een achterstand. Het RIVM kan hier niks aan doen", benadrukt ze.

Volgens de woordvoerster is het mogelijk lastig om op een zondag alle achterstanden in te lopen. "We verwachten dat het morgen helemaal is opgelost, maar het kan zijn dat er nog wat overloopt naar de maandag", houdt ze een slag om de arm. "Het zal in elk geval geregeld zijn voordat de weekcijfers dinsdag naar buiten komen." GGD GHOR hoopt dat het een eenmalig probleem was.

In de meldingen die al wel zijn verwerkt, staan 55 sterfgevallen van mensen die besmet waren met het virus. Hoewel de cijfers nog niet compleet zijn, ligt dat aantal hoger dan vrijdag, toen 47 overlijdens werden geregistreerd. Dat wil overigens niet zeggen dat al deze mensen in één etmaal zijn overleden, meldingen over sterfgevallen worden vaak iets later pas doorgegeven.

Vrijdag meldde het RIVM 10.007 nieuwe besmettingen, maar dat aantal is iets gecorrigeerd en komt nu uit op 9996. De grens van 10.000 gerapporteerde positieve testen op één dag is dus nog niet gepasseerd.

17.20 - Lagere RIVM-cijfers als gevolg van ICT-problemen

Het aantal positieve coronatests is het laatste etmaal 1338 besmettingen gedaald naar 8669. De lage cijfers zijn het gevolg van ICT-problemen. Vrijdag kwam het aantal besmettingen nog uit op 10.007. Dat aantal is zaterdag gecorrigeerd naar 9996.

Wat is technische problemen zijn en wat voor invloed die hebben op de cijfers is niet duidelijk. De cijfers worden gecorrigeerd in de cijfers van zondag. Die cijfers gaan hoogstwaarschijnlijk hoger uitvallen

17.15 - 1.301 nieuwe positieve coronatests in Brabant

Het RIVM meldt dat het afgelopen etmaal in onze provincie dertienhonderd mensen positief zijn getest op het coronavirus. Om precies te zijn gaat het om 1.301 nieuwe besmettingen. Het RIVM kampt met ICT-problemen . De cijfers worden gecorrigeerd in de cijfers van zondag. Die cijfers gaan hoogstwaarschijnlijk hoger uitvallen.

16.45 - Publicatie coronacijfers RIVM loopt vertraging op

De publicatie van de dagelijkse cijfers over het coronavirus van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zaterdag flinke vertraging. Normaal publiceert het instituut rond 14.15 uur de ruwe data, op basis waarvan diverse nieuwsmedia steevast de stand van zaken melden. Die waren er rond half vijf uur nog niet. Ook het zogeheten coronadashboard van de Rijksoverheid was op dat tijdstip nog niet ververst.

Het aantal geconstateerde besmettingen steeg afgelopen week verder, ondanks de aanscherping van de maatregelen die vorige week woensdag ingingen. Vrijdag meldde het RIVM 10.007 positieve tests.

16.30 - Nederland stuurt 105 beademingsapparaten naar Tsjechië

Nederland stuurt 105 beademingsapparaten naar Tsjechië, waar de ziekenhuizen kampen met een grote toevloed van coronapatiënten. Oostenrijk stelt er vijftien ter beschikking. Met de dertig apparaten die de EU eerder deze week al stuurde uit de strategische medische voorraad is volledig aan de Tsjechische vraag voldaan, meldt de Europese Commissie zaterdag. Die draait op voor de kosten.

15.25 - Avondklok in Brussel vervroegd naar 22.00 uur

In de Belgische hoofdstad Brussel wordt de avondklok vervroegd van middernacht naar 22.00 uur. Dat hebben verschillende burgemeesters zaterdag gezegd na afloop van een crisisberaad onder leiding van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Amateursportcompetities worden verboden en mondmaskers worden verplicht in het hele Brusselse gewest. Alle culturele locaties, sportzalen en recreatieve voorzieningen gaan dicht en alle winkels moeten hun deuren sluiten om 20.00 uur.

14.30 - 358 patiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen zaterdag 358 coronapatiënten, zo meldt het Netwerk Acute Zorg Brabant. Tien mensen zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Het afgelopen etmaal overleden er negen patiënten in ziekenhuizen in Brabant.

14.05 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nu 2115

Nederlandse ziekenhuizen hebben het afgelopen etmaal 42 coronapatiënten opgenomen. Daarmee is het totaal aantal besmette mensen dat nu in een ziekenhuis wordt behandeld opgelopen tot 2115, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hiervan liggen er 501 op de intensive care, 29 meer dan vrijdag.

De totale bezetting op de ic's is 932. De verpleegafdelingen hebben daarnaast in de afgelopen 24 uur 13 coronapatiënten opgenomen. In de afgelopen 24 uur zijn er 40 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land, van wie twee naar Duitsland.

13.05 - Teststraat in Breda vernield, mensen uitgescholden en geïntimideerd

De coronateststraat bij het Amphia Ziekenhuis in Breda, locatie Langendijk, is het doelwit geworden van vernielingen. Borden zijn beklad en vernield. Ook worden mensen die een test willen laten doen geïntimeerd en uitgescholden. Burgemeester Paul Depla is niet te spreken over de actie. "Te triest voor woorden."

De politie bij de vernielde teststraat.

12.42 - Bezoekersbeleid ziekenhuis Den Bosch aangepast

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis past het bezoekersbeleid aan.

11.25 - Twijfels over infraroodthermometers

De betrouwbaarheid van infraroodthermometers die bedrijven, winkels en horeca momenteel veel gebruiken vanwege het coronavirus wordt in twijfel getrokken. Deskundigen zeggen dat de apparaten schijnveiligheid bieden, omdat ze mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur van 38 graden niet tegenhouden. Dat meldt consumentenprogramma Kassa (BNNVARA), dat samen met de Vrije Universiteit een steekproef heeft gedaan.

09.55 - Snelle afspraak weer mogelijk

Je kunt bij de verschillende teststraten van de GGD in Brabant weer redelijk snel terecht voor een coronatest. Dat blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. De GGD GHOR Nederland zegt dat het grotendeels is gelukt om de achterstanden in de testcapaciteit weg te werken. “Vandaag bellen betekent dat je morgen terechtkunt voor een coronatest”, aldus GGD-directeur Sjaak de Gouw.

Zaterdagochtend lijkt dat in Brabant te kloppen. Via de website van de Rijksoverheid lukt het relatief eenvoudig om op veel plekken voor zondag een testafspraak in te plannen. Soms niet bij de dichtstbijzijnde teststraat, maar dan wel een stukje verderop. De GGD zegt dat het streven is om na een test binnen 48 uur de uitslag te hebben.

08.00 - Babyfoons

Het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal zet sinds deze week babyfoons in op de longafdeling om snel te communiceren met coronapatiënten. "Het bespaart veel tijd en middelen", zegt manager Ouke Hoedemaker van de zorgeenheid Longgeneeskunde.



05.04 - Richting geven

Er moet een nationaal en breed gedragen Corona-akkoord komen dat Nederland richting geeft in deze moeilijke tijd. Daarvoor pleiten filosoof Marli Huijer en hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp in een interview in het AD. We zouden met elkaar het gesprek aan moeten gaan over de vraag hoe het land door de crisis moet worden geloodst, vinden de twee. "Zet de dansleraar, de directeur van het Concertgebouw, Famke Louise, Klaas Knot en anderen met elkaar om de tafel."

05.01 - Richtlijn mondkapjes

Terwijl het kabinet werkt aan een landelijke mondkapjesplicht voor openbare gebouwen, ontbreekt het in ziekenhuizen nog altijd aan eenduidige regels. Dat is verwarrend en onveilig, vinden zorgbonden, beroepsorganisaties van zorgverleners en de Patiëntenfederatie. Ze roepen ziekenhuisbestuurders op de richtlijnen voor het gebruik van medische mondneusmaskers aan te scherpen. Die moeten voortdurend worden gebruikt door ziekenhuismedewerkers, vinden ze.

