Coronanieuws: testen bij de GGD kan in Brabant weer redelijk snel, blijkt uit steekproef

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Bij de teststraten van de GGD in Brabant kun je weer redelijk snel terecht voor een coronatest.

Ziekenhuisbestuurders wordt opgeroepen de richtlijnen voor het gebruik van medische mondneusmaskers aan te scherpen.

11.25 - Twijfels over infraroodthermometers

De betrouwbaarheid van infraroodthermometers die bedrijven, winkels en horeca momenteel veel gebruiken vanwege het coronavirus wordt in twijfel getrokken. Deskundigen zeggen dat de apparaten schijnveiligheid bieden, omdat ze mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur van 38 graden niet tegenhouden. Dat meldt consumentenprogramma Kassa (BNNVARA), dat samen met de Vrije Universiteit een steekproef heeft gedaan.

09.55 - Snelle afspraak weer mogelijk

Je kunt bij de verschillende teststraten van de GGD in Brabant weer redelijk snel terecht voor een coronatest. Dat blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. De GGD GHOR Nederland zegt dat het grotendeels is gelukt om de achterstanden in de testcapaciteit weg te werken. “Vandaag bellen betekent dat je morgen terechtkunt voor een coronatest”, aldus GGD-directeur Sjaak de Gouw.

Zaterdagochtend lijkt dat in Brabant te kloppen. Via de website van de Rijksoverheid lukt het relatief eenvoudig om op veel plekken voor zondag een testafspraak in te plannen. Soms niet bij de dichtstbijzijnde teststraat, maar dan wel een stukje verderop. De GGD zegt dat het streven is om na een test binnen 48 uur de uitslag te hebben.

08.00 - Babyfoons

Het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal zet sinds deze week babyfoons in op de longafdeling om snel te communiceren met coronapatiënten. "Het bespaart veel tijd en middelen", zegt manager Ouke Hoedemaker van de zorgeenheid Longgeneeskunde.

05.04 - Richting geven

Er moet een nationaal en breed gedragen Corona-akkoord komen dat Nederland richting geeft in deze moeilijke tijd. Daarvoor pleiten filosoof Marli Huijer en hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp in een interview in het AD. We zouden met elkaar het gesprek aan moeten gaan over de vraag hoe het land door de crisis moet worden geloodst, vinden de twee. "Zet de dansleraar, de directeur van het Concertgebouw, Famke Louise, Klaas Knot en anderen met elkaar om de tafel."

05.01 - Richtlijn mondkapjes

Terwijl het kabinet werkt aan een landelijke mondkapjesplicht voor openbare gebouwen, ontbreekt het in ziekenhuizen nog altijd aan eenduidige regels. Dat is verwarrend en onveilig, vinden zorgbonden, beroepsorganisaties van zorgverleners en de Patiëntenfederatie. Ze roepen ziekenhuisbestuurders op de richtlijnen voor het gebruik van medische mondneusmaskers aan te scherpen. Die moeten voortdurend worden gebruikt door ziekenhuismedewerkers, vinden ze.

