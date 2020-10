Basisschool in Roosendaal weer open na coronabesmettingen onder personeel

Basisschool De Kroevendonk in Roosendaal gaat maandag weer open. De lessen worden dan hervat. De schooldeuren gingen vorige week woensdag tijdelijk op slot, omdat meerdere leerkrachten positief waren getest op het coronavirus.

Op de school werd bij tien tot twaalf medewerkers het virus vastgesteld, of ze waren nog in afwachting van de uitslag van de coronatest. Onder hen was ook een aantal leerkrachten. Daarnaast hadden verschillende kinderen klachten. In overleg met de GGD West-Brabant werd daarop besloten de school te sluiten.