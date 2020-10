Coronanieuws: 'CoronaMelder-app veel gebruikt', ziekenhuizen behandelen 2249 coronapatiënten

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Het aantal positieve tests in ons land, sinds het uitbreken van de pandemie, is gestegen naar ruim 301.000.

De Eerste Kamer debatteert vandaag over de coronaspoedwet, morgen volgt een hoofdelijke stemming

Het RIVM meldde maandag 10.353 besmettingen in ons land.

In Brabant kwamen er tussen zondagmorgen en maandagmorgen naar verluidt 2230 positieve tests bij.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

21.58 - Ook verhuurder feestruimte wordt aangepakt

Mensen die een ruimte beschikbaar stellen voor een feest kunnen rekenen op een coronaboete. Ook organisatoren van dergelijke feesten en feestgangers worden zo streng mogelijk aangepakt. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie maandagavond in Utrecht gezegd na een bijeenkomst van het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio.

Bij twee of drie feesten in het afgelopen weekeinde was het voor de politie niet mogelijk om de honderden feestvierders aan te pakken, aldus Grapperhaus. "Zulke grote aantallen mensen zijn heel moeilijk te controleren. En je wil ze ook niet allemaal bij elkaar in een ruimte vasthouden, want dan is het onmogelijk om de gewenste afstand tot elkaar te bewaren", verklaarde hij.

21.23 - De Jonge: CoronaMelder-app 'heel veel' gebruikt

Binnen ruim twee weken hebben ongeveer 14.000 mensen die de CoronaMelder gebruiken, via deze app aangegeven dat ze besmet zijn met het coronavirus. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge maandag in de Eerste Kamer tijdens het debat over de coronawet. "Dat is best heel veel", zei hij. Inmiddels hebben ruim 3,5 miljoen mensen de app gedownload op hun mobieltje. Ook dat vond De Jonge best veel.

De app is sinds 10 oktober landelijk te gebruiken. De app geeft gebruikers een melding als zij een kwartier lang nabij een besmet persoon waren. Die laatste moet dat dan wel met behulp van de GGD aangeven in de app. De ontvangers krijgen dan het advies thuis te blijven en zich bij klachten te laten testen.

20.27 - Reisadvies voor Italië wordt aangescherpt

Het reisadvies voor Italië wordt woensdag aangescherpt van geel (veiligheidsrisicos) naar oranje, wat inhoudt dat alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat die maatregel wordt genomen omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in heel Italië is toegenomen. Wie in Italië is geweest, moet tien dagen in thuisquarantaine.

19.34 - Veiligheidsregio's wachten af

De meeste burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's willen de coronacijfers de komende dagen nog even afwachten voor er strengere maatregelen moeten worden doorgevoerd. Dat zeiden ze aan het begin van het Veiligheidsberaad op maandagavond in Utrecht. Burgemeester Jan van Zanen gaat met gemengde gevoelens de vergadering in. De zorg in zijn regio Haaglanden kampt met een capaciteitsprobleem.

"Niet alleen in het aantal bedden, maar ook in het personeel. Ik hoop dat de ziekenhuizen het onderling kunnen regelen, maar zo niet dan dring ik bij het kabinet aan op strengere maatregelen", zegt Van Zanen.

17.31 - Dinsdag protest van tegenstanders coronaspoedwet in Den Haag

Tegenstanders van de coronaspoedwet demonstreren dinsdag op de Koekamp in Den Haag, niet ver van het centraal station van de stad. De organisatoren wilden onder meer op het Plein demonstreren, voor de deur van de Tweede Kamer, maar daarvoor krijgen ze geen toestemming van de gemeente, vanwege de verwachte aantallen deelnemers en de angst voor ongeregeldheden.

De gemeente had meerdere aanmeldingen voor demonstraties gekregen van drie groepen. Zo wilde de groep Brabant in Opstand demonstreren op het Plein, Vijverberg en Hofplaats, in de nabije omgeving van het Kamergebouw. Die groep laat op zijn Facebookpagina weten niet akkoord te gaan met de protestplek op de Koekamp. De groep wil naar de aangemelde plekken.

De Eerste Kamer stemt dinsdag over het voorstel van het kabinet voor een tijdelijke coronawet.

16.08 - Coronawet kan op meerderheid Eerste Kamer rekenen

De Eerste Kamer heeft nog veel vragen voor het kabinet over de coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor het coronabeleid. Toch lijkt het kabinet in het debat dat maandag wordt gevoerd al vrijwel zeker van een meerderheid. Dinsdag stemt de senaat over het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer stemde twee weken geleden al in met het wetsvoorstel. Sinds het eerste concept werd het voorstel van het kabinet wel stevig versleuteld door coalitie- en oppositiepartijen. Zo moet de Tweede Kamer in de toekomst vooraf instemmen als het kabinet nieuwe maatregelen wil treffen. Alleen in noodsituaties kan de instemming van het parlement achteraf worden gezocht, zo is afgesproken.

Toestemming van de Eerste Kamer is niet vereist in het wetsvoorstel. Dat schiet onder meer Forum voor Democratie (FVD) en de PVV in het verkeerde keelgat, zo bleek in het debat. Ook de SP, de Partij voor de Dieren en de fractie van Henk Otten uitten grote twijfels.

Maar PvdA, GroenLinks, en de SGP, die in de Tweede Kamer mee sleutelden aan het wetsvoorstel, toonden zich wel positief. De coalitie heeft geen meerderheid in de senaat, maar met de steun van deze partijen komt die ruimschoots in zicht.

15.38 - 2225 nieuwe gevallen in Brabant

In Brabant zijn tussen zondagmorgen en maandagmorgen 2225 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er ruim 900 meer dan de 24 uur daarvoor en betekent een nieuw dagrecord.

15.27 - 'Dinsdag geen nieuwe maatregelen, wel persmoment kabinet'

Het kabinet kondigt dinsdag naar verwachting geen nieuwe, ingrijpende maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens ingewijden komt er dan ook niet een persconferentie van een uur, zoals de afgelopen maanden gebruik is geworden als het kabinet maatregelen aanscherpte of versoepelde.

Wel komen premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge met een korte verklaring, en zullen ze de pers te woord staan.

Het kabinet overlegde zondag op het Catshuis over de coronacrisis. Na dat overleg klonk het al dat de mogelijke effecten van de gedeeltelijke lockdown die een kleine twee weken geleden werd aangekondigd, pas later in de week zichtbaar zullen zijn. Het kabinet wil daarom nog even wachten voordat er definitief wordt besloten over nieuwe maatregelen, zeiden Haagse bronnen.

14.25 - Weer meer dan 10.000 positieve gevallen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 10.353 nieuwe coronagevallen geregistreerd. De voorbije dag stokte de teller van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij 10.208 positieve tests. In Brabant zou het om respectievelijk 2230 en en ruim 1300 positieve tests gaan. Wat zeker klopt is dat Midden- en West-Brabant 949 nieuwe gevallen kende en Brabant-Zuidoost 712.

Het dagcijfer van zondag geeft mogelijk een vertekend beeld, omdat zaterdag een gedeelte van de cijfers ontbrak. De cijfers zaterdag waren incompleet door ict-problemen bij de GGD'en. Volgens het RIVM lijkt het probleem met de toelevering van cijfers inmiddels verholpen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 301.000 mensen in Nederland positief getest. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 65.000 nieuwe besmettingen gemeld. Rotterdam-Rijnmond liet van alle regio's de sterkste toename zien afgelopen etmaal: 1239.

Er werden 26 nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 27 sterfgevallen gemeld.

14.21 - 'Belgische patiënten nog niet welkom'

België heeft Nederland gevraagd om coronapatiënten over te nemen, om de druk op ziekenhuizen bij de zuiderburen te verlichten. Voorlopig is er echter geen plek in ons land. "Zoals Duitsland ons heeft geholpen, kunnen wij dat ook voor België doen, op basis van wederkerigheid. Maar op dit moment is het echt lastig en moeten we ons best doen om patiënten binnen Nederland te verspreiden", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Vooral bij Luik, net over de grens bij Maastricht, zijn veel mensen ziek geworden. "Maar de bedden in Maastricht zijn ook nodig om patiënten uit bijvoorbeeld Amsterdam op te vangen", zegt Kuipers.

14.02 - Ziekenhuizen behandelen 2249 coronapatiënten

Ziekenhuizen behandelen maandag 2249 coronapatiënten. Dat zijn er 102 meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 291 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 205 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn gebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 68 naar 1743.

De intensivecare-afdelingen hebben afgelopen etmaal 49 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 33 mensen de ic verlaten, waardoor het totaal aantal coronapatiënten daar steeg met 16 naar 506. Ook daar is niet bekend hoeveel van de 33 zijn overleden en hoeveel terug naar een verpleegafdeling mochten.

13.40 - Bekeuringen voor overtreden coronaregels

De afgelopen week werden in Nederland 451 mensen bekeurd voor het overtreden van de coronaregels. 1395 mensen kregen een waarschuwing. Volgens de politie gaat het vooral om jongeren

13.34 - Catharina Ziekenhuis verschuift operaties

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven verschuift een deel van de niet-spoedeisende operaties naar een later tijdstip. Dit komt door het stijgende aantal coronapatiënten. Poli-afspraken gaan wel door.

13.29 - Minister Arie Slob in quarantaine

Minister Arie Slob gaat in quarantaine, omdat hij meer dan een kwartier in contact is geweest met een medewerkster die met het coronavirus besmet blijkt te zijn. Dat maakte hij maandag bekend tijdens de behandeling van de Mediawet. Het debat is geschorst.

12.23 - Meer patiënten op eerste hulp door afschalen poliklinische zorg

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) waarschuwt dat ziekenhuizen de poliklinische zorg niet verder moeten afschalen, ondanks het groeiend aantal coronapatiënten. Volgens de koepelorganisatie leidt een slechtere behandeling van patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, hart- en nierfalen tot meer complicaties. Daardoor komen er nog meer patiënten op de Spoedeisende Hulp.

12.01 - Pius X-College in Bladel gaat weer open

Het Pius X-College in Bladel gaat woensdag weer open. De middelbare school sloot twee weken geleden, omdat tot dan toe al 48 scholieren en 13 personeelsleden besmet waren met het coronavirus. "Het aantal besmettingen is nu weer flink gedaald", verklaart rector Maarten de Veth.

11.57 - Illegaal feest in Wintelre

De politie heeft zaterdagavond een illegaal feest in een bos in Wintelre beëindigd. Agenten troffen daar ongeveer 25 jongeren aan. Er was harde muziek en alcohol in het spel.

10.59 - Leden Eerste Kamer gaan minder reizen

Leden van de Eerste Kamer hoeven de rest van het jaar niet fysiek aanwezig te zijn om zich te melden voor een plenaire vergadering. Door het mogelijk te maken de presentielijst digitaal te ondertekenen, kunnen senatoren onnodig reizen tijdens de coronacrisis voorkomen. Een ruime meerderheid steunt een voorstel van SP-senator Tiny Kox. Vergaderingen worden wel nog steeds fysiek gehouden.

10.01 - Eerste coronasnelteststraten in Eindhoven

Maandag en dinsdag openen de eerste coronasnelteststraten in Eindhoven, schrijft het ED. De sneltesten geven binnen een kwartier uitsluitsel. Maandag opent de snelteststraat op het terrein van het bedrijf MSG aan de Avignonlaan 55. De tweede snelteststraat opent dinsdag bij het Evoluon. Voor beide teststraten moet je reserveren.

09.42 - Miljoenen mensen genieten van online Amsterdam Dance Event

De online editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft de afgelopen vijf dagen miljoen mensen bereikt. Over de hele wereld werden naar livestreams van optredens gekeken en ook de digitale conferentie was een succes, laat de organisatie maandag weten. Vanwege de coronacrisis vond het ADE volledig digitaal plaats. Een van de hoogtepunten was dit jaar het livegesprek tussen Timbaland, Martin Garrix en David Guetta waar vrijdagavond meer dan 250.000 mensen naar keken.

08.10 - Kwaliteit mbo heeft flink te lijden

De kwaliteit van het onderwijs op het mbo heeft flink te lijden onder de coronacrisis. "We zakken door het ijs", zegt voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad in Trouw. Bij praktijkvakken, zoals koken, groen- en dierverzorging of techniek, is het vaak moeilijk om afstand te houden. "Het hart van het mbo is het praktijkonderwijs. Daarom is het zo wrang dat we 30 procent fysiek onderwijs kunnen geven", aldus Tekin. Een ander probleem is het tekort aan stageplekken.

07.57 - Basisscholen kunnen vaak geen vervanging regelen

Met de stijgende coronabesmettingen wordt het steeds lastiger voor basisscholen om hun lessen op orde te houden. Dat is de conclusie van een peiling van het NOS Jeugdjournaal waarop ruim vijfhonderd basisscholen reageerden. Van de scholen die reageerden, geeft bijna 80 procent aan dat er geen of niet altijd vervanging is als er leraren uitvallen door klachten of een besmetting. Soms lukt het nog om een onderwijsassistent in te zetten, klassen samen te voegen of de directeur noodgedwongen voor de klas te zetten, maar een deel van de basisscholen ontkomt er niet aan om klassen naar huis te sturen.

05.05 - Gommers tevreden met afspraken over spreiding coronazorg

Diederik Gommers is blij met de afspraken die vrijdag zijn gemaakt tussen het kabinet en verschillende spelers in de zorg. Daardoor krijgt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meer bevoegdheid bij de spreiding van coronapatiënten over de ziekenhuizen. "Er moet samengewerkt worden", zegt Gommers in het AD. "Dat is niet vrijblijvend."

"Ik denk wel dat hier een positief signaal van uitgaat. Veel ziekenhuisbestuurders opereren autonoom en ziekenhuizen vonden het in stand houden van de reguliere zorg nog belangrijker dan COVID-zorg", aldus Gommers in de krant. En dat moest veranderen.

04.00 - Aantal coronagevallen stijgt vermoedelijk tot boven de 300.000

Bijna acht maanden nadat het coronavirus voor het eerst in Nederland werd vastgesteld - dit bij een man uit Loon op Zand - stijgt het aantal positieve tests vandaag waarschijnlijk tot boven de 300.000. De teller stond zondag op ruim 291.000 bevestigde besmettingen.

Iets meer dan een maand geleden, op 23 september, werd het 100.000e coronageval gemeld. Drie weken en een dag later, op 15 oktober, kwam het aantal coronagevallen boven de 200.000 uit. Minder dan twee weken verder staan we op de drempel van de 300.000. Het werkelijke aantal Nederlanders dat het coronavirus heeft opgelopen, ligt waarschijnlijk veel hoger. In de beginfase van de uitbraak werd lang niet iedereen getest.

03.30 - Burgemeesters bespreken stand van zaken corona

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's bespreken maandagavond de actualiteiten rond corona. Op de agenda van dit Veiligheidsberaad staan het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames en de maatregelen om het coronavirus te beteugelen. De burgemeesters komen samen in Utrecht.

03.30 - Nieuwe persconferentie Kuipers over coronadrukte ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben het steeds drukker met de zorg voor coronapatiënten op de verpleegafdelingen en intensive cares. De eerste Nederlandse patiënten zijn inmiddels overgebracht naar Duitsland, net als in de eerste golf. De verwachting is dat het aantal opnames voorlopig blijft stijgen. Daarom vertelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag wat de laatste stand van zaken is.

Ziekenhuizen behandelden op zondag 2147 coronapatiënten. Van hen liggen 1657 op een verpleegafdeling, het hoogste aantal sinds 10 april. Bovendien liggen 490 coronapatiënten op een intensive care. In het hele land zijn nog ongeveer 150 bedden op intensive cares beschikbaar.

03.30 - Eerste Kamer debatteert over tijdelijke coronaspoedwet

De Eerste Kamer debatteert vandaag tot laat in de avond met de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Ferd Grapperhaus van Justitie en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over de tijdelijke coronawet. De spoedwet vervangt de noodverordeningen waarin de coronamaatregelen zijn vastgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De Tweede Kamer heeft op 13 oktober ingestemd met de wet, nadat een verbond van acht partijen het wetsvoorstel van het kabinet flink had aangepast. Belangrijke wijziging is dat de Tweede Kamer vooraf moet instemmen met een ingrijpende coronamaatregel. Uitzonderingen gelden voor noodsituaties. Dinsdag volgt in de Eerste Kamer een hoofdelijk stemming. De verwachting is dat een meerderheid van de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.