Illegaal feest in bos in Wintelre beëindigd

Foto: politie Veldhoven Waalre/Instagram vergroot

De politie heeft zaterdagavond een illegaal feest beëindigd dat in een bos in Wintelre aan de gang was. Harde muziek bracht de politie op het spoor van het feest in een bosgebied aan de Oostelbeersedijk. Toen agenten daar aankwamen, waren er 25 jongeren.

Er stonden hangtafels en een tent. Er was harde muziek en alcohol. De jongeren kregen een proces-verbaal. Het feest is direct beëindigd.

Afgelopen weekend maakte de politie in Hilversum ook een eind aan een illegaal feest. Volgens een bezoeker van dat feest waren daar zo'n driehonderd mensen aanwezig. Het lijkt alsof er sinds de coronatijd meer illegale feesten worden georganiseerd. Volgens de politie klopt dit niet.

“Vanuit onze ervaring weten we dat deze feesten van alle jaren zijn en volgens ons zijn het er niet meer geworden door corona. Er is nu alleen meer aandacht voor, dus dan lijkt dat zo”, stelde een woordvoerder eerder.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.