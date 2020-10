'Je wilt zoiets niet verwachten', zegt bewoner die zijn huis uit moest na vondst explosieve stof

Een bewoner reageert maandagochtend opgelucht als hij terug kan naar zijn huis. vergroot

Een bewoner reageert maandagochtend opgelucht wanneer hij aankomt bij zijn huis aan de Schutskampstaat in Den Bosch. Net als de andere bewoners van het appartementencomplex waar hij woont, moest hij zijn huis uit nadat er zondag een explosieve stof werd gevonden in een schuurtje van het complex. Hij is opgelucht omdat de politie en brandweer op tijd wisten in te grijpen. “Er kan ook zomaar sprake zijn van een knal terwijl je gewoon binnen bent”, legt hij uit.

“Dit is dan toch een soort zegen.” De bewoner, die op de tweede verdieping van het complex woont, is dus vooral ‘dankbaar’ voor de inzet door de politie en brandweer. Hij wil maandagochtend, als hij terugkomt van vrienden waar hij de nacht mocht doorbrengen, zo snel mogelijk terug naar zijn katten. Want ook die moest hij zondag achterlaten toen hij zijn huis uit moest.

“We zaten heerlijk te eten toen er op de deur werd gebonsd, heel hard”, vertelt hij. “Het was de brandweer die vertelde dat iedereen het pand moest verlaten omdat er een explosief was gevonden.”

Niet echt verbaasd

De man woont nog niet zo lang aan de Schutskampstraat, maar helemaal verbaasd over de vondst is hij niet. “Je wilt zoiets niet verwachten”, antwoordt hij op de vraag of hij dit aan zag komen. Hij heeft geen idee van wie het schuurtje is waar de stof werd gevonden. Ook weet hij niet wie er in het bijbehorende appartement woont.

Dat geldt ook voor een man die op de benedenverdieping van het complex woont. Ook hij komt maandagochtend thuis nadat hij de nacht elders heeft doorgebracht. "Of hij is geschrokken? Dat wel. Je weet niet precies wat er aan de hand is. En hoelang het gaat duren”, zegt hij. Normaal is het in de buurt volgens hem rustig. “Ik woon hier al 34 jaar”, zegt hij. “Ik ben hier niet weg te branden. Ook nu niet.”

Beveiligers

Net als zondagavond staan er ook maandagochtend nog beveiligers bij de ingang van het appartementencomplex. Rond middernacht rondde de politie het onderzoek in het appartementcomplex voorlopig af. Later maandag gaat het onderzoek waarschijnlijk verder.

Welke stof er zondag precies werd gevonden en in welke hoeveelheid deze aanwezig was, wilde de politie zondag in het belang van het onderzoek niet zeggen. De stof werd vanwege de veiligheid op een andere plek vernietigd.

