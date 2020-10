Coronanieuws: 414 patiënten in Brabantse ziekenhuizen, half miljard extra voor steun aan bedrijven

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de coronawet.

Thuiswerkers hebben vaker last van fysieke klachten, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV.

Het RIVM meldde maandag 10.353 besmettingen in ons land.

In Brabant kwamen er tussen zondagmorgen en maandagmorgen 2225 positieve tests bij.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

14.11 - Landelijk liggen 2358 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 109 toegenomen. Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2358, van wie er 529 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Dat is een stijging van 25 ten opzichte van maandag. Twee ic-patiënten liggen in Duitsland.

Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) meldde de laatste cijfers dinsdag. Volgens het centrum zijn de laatste 24 uur 30 patiënten overgeplaatst van de ene regio naar de andere. Dat gebeurt om de druk zoveel mogelijk over ziekenhuizen in het land te verspreiden. Van de patiënten die werden verplaatst, liggen er zes op de ic.

14.01 - Kabinet werkt aan 'crisisbanen'

Het kabinet wil mensen die zonder werk zitten tijdelijk inzetten in andere sectoren, die juist met een tekort aan arbeidskrachten kampen. In het beste geval gaat bijvoorbeeld een podiumbouwer of ober aan de slag in de gezondheidszorg, handhaving of het onderwijs, zegt minister Wouter Koolmees. De bewindsman zoekt al langer naar een oplossing voor de disbalans op de arbeidsmarkt. Koolmees wil niet aan de beladen term 'Melkert-banen', maar het gaat wel om tijdelijke banen. Het kabinet broedt nog op de regeling, en weet nog niet precies hoe het eruit zal zien.

13.57 - Eerste Kamer stemt in met coronawet

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht de tijdelijke coronawet aangenomen. In een hoofdelijke stemming steunden 48 senatoren van de coalitiepartijen en GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS de spoedwet, die een wettelijke grondslag moet geven aan het coronabeleid. Tegen waren 24 senatoren van FvD, PVV, fractie-Otten, SP en Partij voor de Dieren. Maandag tijdens de behandeling werd al duidelijk dat het kabinet kon rekenen op een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer nam de coronawet eerder deze maand al aan, nadat die op belangrijke punten was gewijzigd. De coalitie had daarover een verbond gesloten met de vier oppositiepartijen. Zo regelden ze dat de coronaboete omlaag gaat en dat de Tweede Kamer vooraf een week de tijd krijgt om nieuwe maatregelen te wijzigen of af te keuren. Alleen in noodsituaties kan de instemming achteraf worden gezocht. Een fiat van de Eerste Kamer voor de losse coronamaatregelen is echter niet nodig.

13.40 - Code oranje voor diverse Duitse steden

Het aantal coronabesmettingen in tien Duitse steden is zo hard gestegen, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aanraadt om daar alleen naartoe te gaan als het echt noodzakelijk is. Vanaf woensdag geldt code oranje voor Berlijn, Keulen, Düsseldorf, Aken, Essen, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, München en Mannheim.

13.34 - Half miljard euro voor steun aan bedrijven

Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro extra uit voor steun aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en voor de evenementenbranche. Voor eet- en drinkgelegenheden komt 40 miljoen euro beschikbaar, bovenop de al bestaande regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken. Datzelfde bedrag is extra beschikbaar voor theaterproducenten die zonder subsidie draaien. Voor toeleveranciers van evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, ligt een eenmalige vergoeding klaar waar in totaal 11 miljoen euro mee gemoeid is. Naar de sport gaat 60 miljoen euro extra.

13.24 - Besmettingen in betaald voetbal niet te voorkomen

De KNVB denkt niet dat het stijgende aantal coronabesmettingen in het betaald voetbal te vermijden is. Diverse Nederlandse betaaldvoetbalclubs zijn de afgelopen weken hard getroffen door het coronavirus. "Door de oplopende coronacijfers in de samenleving zijn besmettingen niet uit te sluiten omdat de spelers aan het eind van de dag naar huis gaan. Volgens het RIVM vindt het overgrote deel van de besmettingen thuis - bij familie en vrienden - plaats. Dankzij de uitvoerige protocollen zijn de basisregels op de clubs gewaarborgd", aldus een woordvoerder van de voetbalbond.

11.58 - Puzzelen en breien populaire zoektermen op Marktplaats

Puzzelen en breien behoren dit najaar bij de favoriete zoekonderwerpen op de advertentiewebsite Marktplaats. Ook fitnessapparatuur en kerstspullen worden heel veel gezocht, blijkt uit een analyse van zoekopdrachten die Marktplaats zelf heeft gedaan over de periode eind augustus tot eind oktober. Volgens Marktplaats zorgt de combinatie van de gedeeltelijke lockdown en het regenachtige herfstweer voor de populariteit van 'gezellige' dingen.

11.45 - 414 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 53 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er veertien meer dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 414 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, van wie 82 op de intensive care. Negen coronapatiënten zijn overleden, vijf minder dan een dag eerder. Veertig coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en twee patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

11.36 - BOA's controleren extra bij teststraat

11.32 - Besmette zorgmedewerkers gevraagd toch te werken

Zorgmedewerkers die besmet zijn met het coronavirus, maar slechts milde klachten hebben, worden soms gevraagd om toch te komen werken. Dat zegt Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. "We horen dit van onze achterban. En het gebeurt overal, in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging en de ggz", aldus Merlijn. De reden is het enorme ziekteverzuim in de zorg. "Er is al een groot personeelstekort en de vraag naar zorg neemt alleen maar toe."

09.55 - Rob Jetten besmet met coronavirus

D66-fractievoorzitter Rob Jetten uit Uden is besmet met het coronavirus. Hij heeft milde klachten, laat hij weten in een videoboodschap op Twitter. De politicus werkt voorlopig vanuit huis.

08.36 - Webwinkels verwachten enorme drukte

Webwinkels starten dinsdag een campagne waarin ze klanten vragen om op tijd de cadeaus voor de feestdagen te bestellen. Zo wordt de drukte voor de winkels en de leveranciers verspreid en krijgen alle klanten hun cadeaus op tijd. Veel online winkels verwachten een flink hogere omzet rond de feestdagen vanwege het coronavirus. Volgens Thuiswinkel.org denken sommige webwinkels twee keer zoveel omzet te draaien.

08.27 - Geen enkele traditionele carnavalsactiviteit in Oosterhout

In Kaaiendonk (Oosterhout) zijn alle traditionele carnavalsactiviteiten afgelast. Het gaat om het Smulnarrenbal, de intocht, de boerenbruiloft, de kinderoptocht en de sluiting. Eerder ging al een streep door de optocht.

08.16 - Nieuwe coronamaatregelen niet per se slechter voor economie

Nieuwe maatregelen die op de escalatieladder van het kabinet staan, zijn niet per se veel slechter voor de economie dan de maatregelen die nu al gelden. Dat zegt onderzoeksdirecteur Carl Koopmans van SEO Economisch Onderzoek tegen zakenzender BNR. Als het risiconiveau van 'zeer ernstig' naar 'lockdown' gaat, dan treft dat vooral de privésfeer, zegt Koopmans. Zo worden samenkomsten nog kleiner, mogen mensen niet met meer dan twee personen op pad en liever geen bezoek thuis ontvangen. "De maatregelen in de economie zijn beperkter: musea, pretparken, dat zijn relatief kleine sectoren. Wat dat betreft valt deze stap wel mee", aldus Koopmans

07.00 - Zorgen bij spelersvakbond VVCS om 'lekkende' voetbalbubbel

De Nederlandse vakbond van profvoetballers, de VVCS, maakt zich zorgen om het toenemende aantal coronabesmettingen in de voetballerij. De 'bubbel' die alle clubs hebben gecreëerd, blijkt lang niet altijd waterdicht. Vooralsnog zijn in Nederland vijf competitiewedstrijden uitgesteld vanwege meerdere coronabesmettingen binnen een club.

AZ werd afgelopen week hard getroffen en PSV miste zondag zes spelers vanwege positieve testuitslagen. "We zien de aantallen stijgen. Dat is verontrustend", aldus VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko. "Je kan voetballers wel testen, maar je kan ze niet buiten de maatschappij plaatsen. Hoe je het ook wendt of keert: het systeem is niet waterdicht."

07.00 - 'Steeds meer banken sluiten filialen, coronacrisis lijkt trend te versnellen'

Steeds meer banken sluiten filialen i dorpen en steden. De coronacrisis lijkt deze trend volgens ouderenorganisatie KBO-PCOB te versnellen. "Een tijdelijke sluiting vanwege het virus wordt een blijvende", zo stelt de organisatie dinsdag. KBO-PCOB zegt hierover steeds meer klachten van leden te krijgen.

Om in kaart te brengen hoeveel sluitingen er in de afgelopen tijd zijn geweest, lanceert KBO-PCOB daarom dinsdag het ‘Meldpunt Bank Dicht!’.

06.30 - Geen persconferentie, wél een korte verklaring

Het kabinet kondigt naar verwachting vandaag geen nieuwe, ingrijpende maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens ingewijden komt er dan ook geen persconferentie, zoals de afgelopen maanden gebruik is geworden als het kabinet maatregelen aanscherpte of versoepelde.

Wel komen premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge met een korte verklaring, en zullen ze de pers te woord staan.

06.00 - Eerste Kamer stemt over de coronaspoedwet

De Eerste Kamer stemt dinsdagmiddag hoofdelijk over de tijdelijke coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet geven aan het coronabeleid. De senatoren vergaderden maandag van 's ochtends vroeg tot na middernacht over het wetsvoorstel met de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Ferd Grapperhaus van Justitie en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Als invoeringsdatum gaat het kabinet nu uit van 1 december 'of zoveel eerder als mogelijk is', zei De Jonge. Een flinke meerderheid van de Eerste Kamer gaf in het debat maandag aan de coronaspoedwet te steunen.

06.00 - CNV: Thuiswerkers hebben vaker last van fysieke klachten

Van de mensen die door de coronacrisis thuis zijn gaan werken, heeft 41 procent vaker last van bijvoorbeeld pijn aan schouders, nek, rug of armen dan voorheen. Dat stelt vakbond CNV die onderzoek heeft laten doen onder ruim 2600 thuiswerkende leden.

44 procent van de thuiswerkers beschikt niet over een Arbo-verantwoorde werkplek. 35 procent weet niet of ze een goede houding aannemen tijdens het werk. En bijna 1 op de 10 gaat vaker naar de fysiotherapeut sinds ze thuiswerken. De vakbond is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek.

03.30 - Afgelopen week meer dan 65.000 nieuwe coronagevallen

Meer dan 65.000 Nederlanders zijn in de afgelopen week positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdagmiddag het exacte cijfer in zijn wekelijkse update. Dan wordt ook bekend hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn gemeld, en of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt.

Het totaal aantal besmettingen is maandag uitgekomen boven de 300.000. Iets meer dan een maand geleden testte de 100.000e Nederlander positief. Vorige week dinsdag meldde het RIVM 55.587 nieuwe gevallen.

03.30 - Ziekenhuis Weert begint met bouw noodunits

Het Sint Jans Gasthuis in Weert begint dinsdag met het plaatsen van zeven noodgebouwen bij de hoofdingang. Daarmee bereidt het ziekenhuis zich voor op de mogelijke toestroom van coronapatiënten.

02.00 - 'Extra coronasteun voor meerdere branches nabij'

Het kabinet komt veel meer ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis financieel tegemoet. Daarnaast komen er drie aparte steunpakketten voor cultuur, de evenementenbranche en de horeca. Dat zeggen ingewijden tegenover De Telegraaf.

01.00 - 'Meld je als je hartklachten of een beroerte hebt'

Mensen die acute hartklachten of een mogelijke beroerte hebben, moeten zich melden bij een huisartsenpost of 112 bellen, ook tijdens de tweede coronagolf. Ze moeten medische hulp niet gaan mijden, is de gezamenlijke oproep van de Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en kenniscentrum Harteraad.

De organisaties krijgen de indruk dat de laatste tijd minder patiënten met hartklachten en beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of de eerste hulp. Dat gebeurde ook tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak.

