Vermiste Celine werd gevonden dankzij een Amber Alert: 6 vragen en antwoorden

Het is pas de tweede keer dat er een Amber Alert is uitgestuurd voor een Brabants kind. Woensdagnacht kon de 15-jarige Celine na het Amber Alert worden herenigd met haar familie. In 2018 werd er ook al eens alarm geslagen om een Brabants kind: toen werd baby Hannah ontvoerd vanaf een parkeerplaats in Eersel. Amber Alerts worden alleen verstuurd als er sprake is van mogelijk levensgevaar.

1. Hoe vaak wordt het Amber Alert ingezet?

Sinds de invoering van het Amber Alert in Nederland in 2008, is er met Celine inbegrepen, nu precies dertig keer een alert verstuurd voor een vermist kind. Twee keer ging het om Brabantse kinderen: Celine en Hannah.

Gemiddeld wordt er dus maar twee of drie keer per jaar gebruik van gemaakt. Een Amber Alert wordt dan ook niet zomaar verstuurd: het is een waarschuwingsbericht dat kan worden uitgestuurd wanneer de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind.

2. Wat is het verschil met een Vermist Kind Alert?

Het Amber Alert is iets anders dan een Vermist Kind Alert. Dat kan worden verstuurd wanneer de politie zich wel veel zorgen maakt om een vermist kind, maar niet direct vreest voor het leven van het kind. Zo’n Vermist Kind Alert kan sinds januari 2011 worden ingezet. Sinds die tijd zijn er landelijk 1008 van zulke waarschuwingsberichten verstuurd. Bij een Vermist Kind Alert wordt een deel van het netwerk van een Amber Alert gebruikt. Zo kan het bericht in een deel van het land worden verspreid, terwijl een Amber Alert per definitie landelijk wordt ingezet.

3. Wie verstuurt een Amber Alert?

De politie is de enige die een Amber Alert kan versturen, om precies te zijn het Nationaal Expertise Team Vermiste Personen van de politie, die is verantwoordelijk voor het uitsturen van een Amber Alert. Daar wordt ingeschat of het uitsturen van een Amber Alert nodig is.

Daarbij wordt dus gekeken naar of het kind in mogelijk levensgevaar verkeert, maar ook naar of er bijvoorbeeld voldoende informatie over het vermiste kind bekend is, of over een verdachte of bijvoorbeeld een gebruikte auto zoals in het geval van Celine.

4. Hoeveel mensen worden bereikt met een Amber Alert?

Maar waar komt zo’n Amber Alert dan allemaal terecht? Amber Alert zegt zelf 12 miljoen Nederlanders te bereiken wanneer er een waarschuwingsbericht wordt verspreid. Daarbij zitten drie miljoen mensen die zich hebben aangemeld. Deze mensen en instanties krijgen een Amber Alert rechtstreeks. Maar als er een Amber Alert wordt ingezet komt die op zoveel plaatsen terecht dat veel meer mensen het bericht onder ogen krijgen.

Zo wordt het vermissingsbericht ook vertoond op reclameborden en borden boven de snelweg, het wordt uitgezonden op radio en tv en ook online wordt het bericht automatisch overgenomen door een aantal grote websites en apps. Ook iedereen die Facebook gebruikt krijgt automatisch een bericht.

5. Hoeveel kinderen worden gevonden dankzij een Amber Alert?

Het is niet precies te zeggen in hoeveel zaken het uitsturen van een Amber Alert ervoor zorgt dat het kind weer gevonden wordt. De politie blijft immers ook zelf doorspeuren. Zelf zegt de organisatie dat 94 procent van de uitgestuurde alerts succesvol is.

In het geval van baby Hannah werd ze dezelfde avond nog gevonden, haar biologische ouders hadden haar ontvoerd en meegenomen naar Duitsland. Daar werd ze in goede gezondheid gevonden en werden haar ouders opgepakt. Ook Celine was kort na het verspreiden van het Amber Alert weer gevonden. Volgens de politie zijn het onder meer tips die binnenkwamen na het Amber Alert die bevestigden dat de verdachte zich in de woning in Den Haag bevond waar ook Celine uiteindelijk werd gevonden.

6. Waarom heet het eigenlijk een Amber Alert?

Het Amber Alert is vernoemd naar het Amerikaanse meisje Amber Hagerman, die in 1996 op negenjarige leeftijd werd ontvoerd en vermoord. Naar aanleiding van die zaak werd in Amerika een Amber Alert ingevoerd, eerst in verschillende staten en daarna ook landelijk. In navolging daarvan is het Amber Alert ook in verschillende andere landen ontwikkeld en ingevoerd.

