Explosieve stof in Bossche berging wordt gebruikt bij plofkraken en terroristische aanslagen

In de berging van een flatgebouw aan de Schutskampstraat in Den Bosch is zondag onder meer de explosieve stof TATP gevonden. Een springstof die wordt gebruikt bij plofkraken, maar ook bij terroristische aanslagen. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het hier om een 'zeer instabiele springstof die bijvoorbeeld door hitte, wrijving of schokken onbedoeld tot ontploffing kan worden gebracht'. 27 appartementen werden zondag na de vondst van de springstof ontruimd.

In de berging in Den Bosch lag vierhonderd gram van het explosieve TATP, triacetontriperoxide. Dit bevestigen politie en justitie vrijdag na berichtgeving hierover in het Brabants Dagblad. Was de stof zondag niet gevonden dan had dit heel anders af kunnen lopen.

Bij een ontploffing in een flat Groningen in mei dit jaar bijvoorbeeld, werd de voor- en achtergevel uit een portiekwoning geblazen. Ook binnenmuren sneuvelden. In totaal werden vier woningen van de flat onbewoonbaar verklaard. In Groningen werd toen ook ongeveer 400 gram van de explosieve stof TATP gevonden. Dit in combinatie met zo'n 900 gram ammoniumnitraat, een stof die onder meer zit in kunstmest. Ook in de Bossche berging vond de politie deze stof.

Huurder weer op vrije voeten

In de berging en de bijbehorende flat lagen volgens een politiewoordvoerder ook andere spullen die gebruikt worden bij plofkraken, zoals flitspoeder. Dit wordt gebruikt om een zogenoemde 'pizzaschuif' te maken, waarmee explosieven diep in het binnenste van een pinautomaat worden geduwd. Het lijkt er dus op dat de explosieve stoffen hiervoor bedoeld waren.

De huurder van de flat en de berging aan de Schutskampstraat werd na de explosieve vondst aangehouden. Zij is inmiddels weer op vrije voeten. De rechter-commissaris zag namelijk geen redenen om haar langer vast te houden.

Mogelijk meer aanhoudingen

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat het OM zich bij deze beslissing neerlegt. "Mevrouw is door ons verhoord. Wij doen nu verder onderzoek naar de precieze achtergronden van deze vondst", zegt hij. Ook geeft hij aan nieuwe aanhoudingen in deze zaak niet uit te sluiten. De vrouw blijft volgens hem wel verdachte in de zaak.

Ook de politie laat weten dat het onderzoek in de zaak nog in volle gang is. Hierbij wordt ook bekeken of er een verband is met een explosie in een bedrijfspand in Utrecht op 5 september. Hierbij kwam een man van 29 om het leven.

