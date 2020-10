Efteling en Beekse Bergen verkopen nog steeds eten, coronamaatregelen zorgen opnieuw voor verwarring

De horeca in de Efteling is al weken gesloten. (Archieffoto: Eric de Redelijkheid/Flickr) vergroot

Grote verwarring in pretparken en dierentuinen. Moeten alle afhaalpunten voor eten en drinken dicht of niet? Volgens het landelijke veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant Zuidoost wel. Volgens de Efteling en De Beekse Bergen niet.

Vanwege de coronamaatregelen zijn in heel Nederland alle horecazaken dicht, dus ook in de Brabantse pretparken en dierentuinen. Alleen afhalen was toegestaan. Was, want ook dat is niet meer na afspraken in het Veiligheidsberaad. De organisatie, die bestaat uit voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland, had hierover afgelopen maandag al overleg.

"Wij kunnen de Efteling ook niet houden aan een verbod op afhalen van eten en drinken."

Alleen willen de Efteling en De Beekse Bergen daar nog niks van weten. ‘’Wij blijven nog gewoon open voor afhalen", zegt de woordvoerder van het sprookjespark in Kaatsheuvel. "Wij hebben van de gemeente Loon op Zand te horen gekregen dat er geen verbod is."

Gemeente Loon op Zand: "Besluiten worden op veiligheidsregio-niveau genomen niet door de landelijke veiligheidsraad. De voorzitter van onze veiligheidsregio is verantwoordelijk. En Midden- en West-Brabant heeft het besluit niet genomen om afhaalpunten te sluiten. Dus kunnen wij de Efteling ook niet houden aan een verbod op afhalen van eten en drinken."

Volgens de woordvoerder komt de veiligheidsregio woensdag weer samen en dan zou het besluit genomen kunnen worden, tenzij burgemeester Theo Weterings per direct anders beslist.

"Ze hebben ons niet laten weten dat we niet open mogen voor afhalen."

De Beekse Bergen heeft vanwege alle berichten en verwarring zelf contact gezocht met de veiligheidsregio. "Wij hebben vanuit onze vaste contactpersoon niet gehoord dat we dicht moeten."

Ook als je naar de recepties van het safaripark of de Efteling belt, krijg je de reactie dat je geen eigen eten en drinken hoeft mee te nemen. "Ze hebben ons niet laten weten dat we niet open mogen voor afhalen", zegt de receptioniste van De Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het zelfde zeggen ze bij de Efteling aan de telefoon.

"De afhaalpunten in Zooparc Overloon zijn open. We hebben nog niks van onze veiligheidsregio gehoord." En dat terwijl die veiligheidsregio aan Omroep Brabant laat weten dat alle afhaalpunten in pretparken en dierentuinen dicht moeten.

De woordvoerder van Zooparc gaat ook over Dierenrijk in Nuenen. "Daar zijn de afhaalpunten wel dicht omdat veiligheidsregio Zuidoost-Brabant dat heeft laten weten." Tegelijkertijd kan in die regio wel gewoon eten en drinken gekocht worden bij Dippiedoe in Best. ''Bij ons kun je eten en drinken afhalen. Binnen mag je alleen niet eten, dat moet buiten. We werken gewoon volgens de regeltjes"', zeggen ze aan de receptie.

"Brabantse pretparken en dierentuinen moeten zich vanaf nu aan deze maatregel houden."

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft nog niet inhoudelijk gereageerd, maar zegt dat 'een en ander is beraad is'. De twee andere veiligheidsregio's in Brabant reageren als volgt: "Het betreft een landelijke maatregel, dus de Brabantse pretparken en dierentuinen moeten zich vanaf nu aan deze maatregel houden. Hiermee wordt de noodverordening die op 14 oktober is ingegaan gevolgd."

Het veiligheidsberaad, waar de 25 veiligheidsregio's in Nederland onder vallen, laat weten dat het niet gaat om een nieuwe noodverordening, maar om een verduidelijking van de maatregelen die past binnen de bestaande noodverordening. "Afgelopen maandag is er overleg geweest over afhaalhoreca", aldus een woordvoerster. "Voor bioscopen en casino's gold al dat je er geen eten en drinken meer mocht afhalen, nu trekken we die regels gelijk voor pretparken en dierentuinen", aldus een woordvoerster.

"Het is aan de regio's om dit aan de dierentuinen en pretparken te laten weten. En er is geen landelijke ingangsdatum afgekondigd."

