Coronanieuws: 1624 nieuwe coronagevallen in Brabant, meer patiënten op de intensive care

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

1624 nieuwe Brabantse coronagevallen zijn er zaterdag bijgekomen.

Vakbond CNV roept het kabinet op de capaciteit van sneltests zo snel mogelijk op te schalen.

In Breda zijn vrijdagavond drie illegale coronafeestjes beëindigd.

14.35 - 1624 nieuwe Brabantse coronagevallen

Er zijn in heel Brabant 1624 nieuwe coronagevallen bijgekomen de afgelopen 24 uur. Dat zijn er 96 meer dan een dag eerder toen er 1528 besmetingen waren.

Landelijk zijn kwamen 9839 meldingen binnen van positieve tests bij het RIVM. Op vrijdag waren dat er 11.127, zo blijkt uit bijgestelde cijfers.

14.30 Iets meer dan 70.000 positieve test afgelopen week In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 70.000 positieve tests geregistreerd, blijft het cijfer van het RIVM. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn ruim 351.000 Nederlanders positief getest. Het werkelijke aantal mensen dat het virus heeft opgelopen ligt vrijwel zeker hoger, omdat in de beginfase van de uitbraak lang niet iedereen werd getest. Een onbekend aantal mensen is overleden of genezen zonder dat ooit is vastgesteld of ze het virus onder de leden hadden.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 51. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren 87 sterfgevallen gemeld.

14.20 - Lichte stijging coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 55 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er elf meer dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 433 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, een afname van vijf ten opzichte van vrijdag.

7 coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, 58 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en 15 patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

14.15 - Aantal coronapatiënten op intensive care met 17 omhoog

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen met 17 ten opzichte van vrijdag, zo blijkt zaterdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Ic-medewerkers zorgen nu voor 584 patiënten met Covid-19.

Op verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten gestegen met 46 naar 1864 patiënten. Opgeteld liggen nu 2448 Nederlandse Covid-19-patiënten in het ziekenhuis. Twee van de patiënten liggen in het ziekenhuis in het Duitse Münster op de ic.

Naast patiënten met Covd-19 liggen er nog eens 452 mensen op de ic met andere aandoeningen. De totale ic-bezetting ligt daarmee op 1036 (waarvan de twee in Duitsland), 22 meer dan op vrijdag.

In de afgelopen 24 uur zijn 38 patiënten verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Onder hen waren drie coronapatiënten.

14.12 - Preproloog Dakar Rally in Eersel afgelast

Dakar-liefhebbers moeten het dit najaar stellen zonder de jaarlijkse Preproloog. Het evenement in Eersel, waar zo'n tienduizend bezoekers op af komen, is ook ten prooi gevallen aan de coronacrisis en afgelast. De Dakar Rally zelf, die in januari wordt verreden in Saoedi-Arabië, lijkt voorlopig nog wel door te gaan.

12.55 - Bemanning marineschip in quarantaine

De hele bemanning van het marineschip Zr. Ms. Zeeland is in quarantaine gegaan nadat bij opvarenden corona is vastgesteld. Het gaat om 96 opvarenden. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt berichtgeving hierover door het AD.

10.25 - Hart ASML voor zorgmedewerkers

Om de medewerkers in de zorg in deze drukke coronatijd een hart onder de riem te steken, creëerden medewerkers van ASML vrijdagavond met verlichting een groot rood hart op hun gebouw. Tot blijdschap de medewerkers van het Máxima Medisch Centrum. "Dankjewel, buren!", reageren zij op Instagram. "Zo trots dat het hart van ASML weer gloeit voor alle helden in de zorg!"

Een hart van ASML voor de zorgmedewerkers (foto: Instagram Máxima Medisch Centrum). vergroot

08.32 - Agenten in quarantaine na illegaal feest

Tien agenten zitten in quarantaine nadat de politie vorige week moest ingrijpen bij een illegaal feest op een boot in Alblasserdam. Een van de feestgangers blijkt besmet met corona, waardoor de tien politiemensen nu thuis zitten. De loco-burgemeester heeft er geen goed woord voor over. "Dit had nooit mogen gebeuren. Een zeer wrange nasleep. Sterkte voor onze agenten van de politie en families die nu tegen wil en dank in quarantaine zitten." Ook in Utrecht, Rotterdam, Dordrecht en het Gelderse Angerlo vonden zulke feestjes plaats. Ook die werden stopgezet.

08.00 - Beleggersvertrouwen daalt

Een ruime meerderheid van de Nederlandse beleggers verwacht dat de economische situatie de komende drie maanden zal verslechteren door de tweede coronagolf, maakt ING op uit een peiling in oktober. In september verwachtte een derde van de beleggers nog een verslechtering. De graadmeter kwam in oktober uit op 89 punten, tegen 102 punten een maand eerder. Een stand van 100 punten staat voor neutraal, daarboven positief.

07.27 - Illegale coronafeestjes in Breda

Agenten hebben vrijdagnacht op meerdere locaties in Breda illegale feestjes moeten stoppen. "Op de Epelenberg was het twee keer raak", laat een agent weten. Daar vierden studenten een feestje. Op het Minervum was een bedrijfsgebouw ingericht als café. "Toen wij deze mensen hierop aanspraken, kregen we slechts van een enkeling begrip. De meesten vonden het echter maar onzin."

06.00 - Meer sneltests

Vakbond CNV roept het kabinet op de capaciteit van sneltests zo snel mogelijk op te schalen. Volgens de vakbond zitten tienduizenden werkenden op dit moment thuis, in afwachting van de uitslag van hun coronatest. "Dat blijkt uit een inventarisatie onder onze sectoren. Als we dit doorrekenen naar misgelopen arbeid, kan dit miljoenen kosten. En duizenden banen. We trekken daarom aan de noodrem", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

04.56 Brits vaccin voor Kerstmis

Groot-Brittannië bereidt zich voor om al voor de kerstdagen een coronavaccin beschikbaar te stellen aan kwetsbare doelgroepen en zorgpersoneel. Volgens bronnen rond de Britse regering zou het gaan om zo'n dertig miljoen vaccins, schrijft het AD. In Nederland is een dergelijk plan nog niet naar buiten gebracht. De Gezondheidsraad komt in november met een advies over hoe de vaccinatiecampagne in ons land zou moeten verlopen en wie als eersten aan de beurt komen.

23.08 - Zorgsector vraagt hulp

Liefst 20.000 Nederlanders meldden zich afgelopen voorjaar via de website Extrahandenvoordezorg.nl om de sector bij te staan tijdens de coronacrisis. Maar nu, tijdens de tweede coronapiek, is er een stuk minder animo: slechts 2500 mensen hebben zich tot nu toe aangemeld, schrijft Trouw. Anders dan in maart richt de oproep zich daarom nu ook op mensen die geen achtergrond in de zorg hebben. Dat is nodig, zeggen zorginstanties, want de branche komt vele handen tekort.

