Coronanieuws: Vakbond CNV pleit voor meer sneltests

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Vakbond CNV roept het kabinet op de capaciteit van sneltests zo snel mogelijk op te schalen.

Zorgsector vraagt extra handjes, maar de animo valt tegen.

06.00 - Meer sneltests

Vakbond CNV roept het kabinet op de capaciteit van sneltests zo snel mogelijk op te schalen. Volgens de vakbond zitten tienduizenden werkenden op dit moment thuis, in afwachting van de uitslag van hun coronatest. "Dat blijkt uit een inventarisatie onder onze sectoren. Als we dit doorrekenen naar misgelopen arbeid, kan dit miljoenen kosten. En duizenden banen. We trekken daarom aan de noodrem", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

04.56 Brits vaccin voor Kerstmis

Groot-Brittannië bereidt zich voor om al voor de kerstdagen een coronavaccin beschikbaar te stellen aan kwetsbare doelgroepen en zorgpersoneel. Volgens bronnen rond de Britse regering zou het gaan om zo'n dertig miljoen vaccins, schrijft het AD. In Nederland is een dergelijk plan nog niet naar buiten gebracht. De Gezondheidsraad komt in november met een advies over hoe de vaccinatiecampagne in ons land zou moeten verlopen en wie als eersten aan de beurt komen.

23.08 - Zorgsector vraagt hulp

Liefst 20.000 Nederlanders meldden zich afgelopen voorjaar via de website Extrahandenvoordezorg.nl om de sector bij te staan tijdens de coronacrisis. Maar nu, tijdens de tweede coronapiek, is er een stuk minder animo: slechts 2500 mensen hebben zich tot nu toe aangemeld, schrijft Trouw. Anders dan in maart richt de oproep zich daarom nu ook op mensen die geen achtergrond in de zorg hebben. Dat is nodig, zeggen zorginstanties, want de branche komt vele handen tekort.

