Vechtpartij in asielzoekerscentrum Grave: één gewonde, vier arrestaties

In het asielzoekerscentrum (azc) in Grave is zaterdagavond een grote vechtpartij geweest. Hierbij raakte één persoon lichtgewond, vier anderen zijn aangehouden, zo meldt een woordvoerster van de politie.

Volgens haar werd het incident om acht uur gemeld. Omwonenden laten weten dat ze zeker negen politiewagens in de buurt van het azc hebben gezien. Ook heeft lange tijd een helikopter boven het complex gehangen.

Het is niet bekend waardoor de problemen zijn ontstaan. Het slachtoffer en de vier arrestanten zijn allen bewoners van het azc. De persoon die gewond raakte, kon door personeel van de opvanglocatie worden behandeld.

Onlangs werd bekend dat bewoners van diverse asielzoekerscentra, waaronder dat in Grave, beter in de gaten gehouden gaan worden. Begin september was er in het azc nog een steekpartij na een ruzie tussen twee mannen. Ook hierbij viel een gewonde.

