Coronanieuws: blijft het virus PSV dwarszitten?

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

1624 nieuwe Brabantse coronagevallen zijn er zaterdag bijgekomen.

Vakbond CNV roept het kabinet op de capaciteit van sneltests zo snel mogelijk op te schalen.

In Breda en Oss zijn vrijdagen zaterdag vier illegale coronafeestjes beëindigd.

06.07 - Coronabesmettingen bij PSV

PSV werd de afgelopen weken zwaar getroffen door het coronavirus. Tijdens de afgelopen drie wedstrijden miste de Eindhovense voetbalclub talloze spelers omdat ze besmet bleken. Donderdag, tijdens het Europa Leagueduel met Omonia Nicosia liefst zeven. Onder hen belangrijke basisspelers zoals Denzel Dumfries en Cody Gakpo. Zondagochtend wordt duidelijk hoeveel spelers PSV mist voor de confrontatie met ADO Den Haag, die om kwart voor vijf zondagmiddag op het programma staat.

04.00 - Opnieuw coronafeest beëindigd

Ook zaterdagnacht moest de politie een illegaal coronafeest beëindigen, dit keer in een bosgebied tussen de Limburgse plaatsen Meerssen en Stein. Daar waren volgens een politiewoordvoerster tussen de honderd en 150 feestvierders bijeen. Vanwege de omvang van de aanwezige groep werd besloten de ME in te zetten. De politie ging naar deze locatie toe na meldingen over geluidsoverlast.

