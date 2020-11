Coronafeestje met dertig feestvierders in vogelkijkhut beëindigd in Bergen op Zoom

De feestvierders waren verkleed. Foto: Omroep Brabant vergroot

In een vogelkijkhut in Bergen op Zoom zijn zaterdagavond dertig verklede feestvierders betrapt door de politie. Volgens de politie vond het Halloween-feestje plaats in een ruimte van ongeveer vijf bij vijf meter.

Rond kwart over elf ontvingen de politie een melding van overlast. Het feest zou plaatsvinden in de vogelkijkhut aan de Fianestraat.

Ter plekke troffen agenten vijftien feestgangers aan van tussen de 17 en 25 jaar. Zij krijgen een bekeuring. De andere feestgangers waren al verdwenen.

