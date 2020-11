Coronanieuws: landelijk minder besmettingen dan zondag, maar in Brabant juist meer

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Er liggen maandag 456 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, 12 meer dan zondag.

In Brabant zijn maandag 1797 nieuwe coronabesmettingen gemeld, een stijging ten opzichte van zondag.

In heel Nederland registreerde het RIVM in de afgelopen 24 uur 8306 positieve coronatesten, 430 minder dan zondag.

Het kabinet overweegt de tijdelijke sluiting van musea, theaters en bioscopen: morgen nieuwe persconferentie.

Het kabinet zou ook het negatief reisadvies voor kerstvakantie over willen nemen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

14.50 - Borden om Belgen duidelijk te maken wat de coronaregels zijn in Nederland

Wachten op privacy instellingen...

14.23 - Museumvereniging: bezoek aan musea juist nu van belang

Volgens de Museumvereniging is een museumbezoek 'juist nu in deze tweede coronagolf van belang'. De vereniging hoopt dan ook dat het kabinet de vermeende plannen om theaters en musea te sluiten, niet doorzet. "Musea bieden troost, inspiratie en ook mentale fitheid, en die is in deze tweede coronagolf in het geding", zegt directeur Mirjam Moll.

14.35 - 806 coronabekeuringen uitgedeeld

Ook waarschuwde de politie nog iets meer dan duizend mensen die zich niet hielden aan de coronamaatregelen.

Wachten op privacy instellingen...

14.18 - 1797 nieuwe Brabantse coronagevallen

In Brabant zijn maandag 1797 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Een stijging ten opzichte van zondag, toen er 1676 nieuwe besmettingen werden gemeld. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM. In heel Nederland registreerde het RIVM in de afgelopen 24 uur 8306 positieve coronatesten, 430 minder dan zondag.

Wachten op privacy instellingen...

14.00 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot boven de 2500

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is maandag gestegen tot boven de 2500. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2545 mensen vanwege een coronabesmetting. Dat zijn er 52 meer dan op zondag, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 239 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 191 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 48 naar 1958. Dat is het hoogste aantal sinds begin april.

De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 47 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 43 mensen de ic verlaten, waardoor het totaal aantal coronapatiënten daar steeg met 4 naar 587.

13.47 - Helpers voor de zorg melden zich volop

Mensen die willen helpen in de zorg melden zich volop. Sinds de oproep eind vorige week registreerden zich 4700 mensen zonder ervaring in de zorg en nog eens ruim duizend met ervaring.

De oproepen komen van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, en van Extra handen voor de zorg, een breed samenwerkingsverband van onder meer werkgeversorganisaties en opnieuw ActiZ.

12.40 - In totaal nu 456 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 36 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er negen minder dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 456 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, een toename van 12 ten opzichte van zondag.

13 coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, 21 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en 4 patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

11.08 - Kabinet zou ook negatief reisadvies voor kerstvakantie over willen nemen

Het kabinet zou volgens bronnen het advies van het OMT voor een negatief reisadvies voor de kerstvakantie over willen nemen. Dat betekent dat vakantiereizen in die periode worden afgeraden.

Eerder vandaag kwam al naar buiten dat het kabinet overweegt nieuwe coronamaatregelen wil nemen die die de groepsgrootte moeten beperken, zoals het tijdelijk sluiten van musea, theaters en bioscopen. In de persconferentie morgenavond wordt meer duidelijk over de maatregelen die het kabinet wil nemen.

11.00 - Ziekenhuisbed eerder vrij door thuismonitoring coronapatiënten

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft de afgelopen maanden 45 coronapatiënten vervroegd naar huis kunnen sturen dankzij monitoring op afstand. Zo komen sneller ziekenhuisbedden beschikbaar voor nieuwe patiënten met Covid-19. Het ziekenhuis noemt de ervaringen tot nog toe een succes.

10.50 - KNVB stelt duel Jong PSV wel uit in verband met besmettingen

De KNVB heeft de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Jong PSV en SC Cambuur wél uitgesteld naar aanleiding van een groot aantal besmettingen bij Jong PSV. Het duel zou maandag gespeeld worden.

"Nu een te grote groep in een keer besmet is geraakt, is na overleg tussen de clubarts van PSV en de bondsarts van de KNVB besloten de wedstrijd uit te stellen", meldt de KNVB. Afgelopen weekend honoreerde de voetbalbond een verzoek van het eerste elftal van PSV niet. PSV wilde de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag verplaatsen in verband met een groot aantal afwezigen door corona. PSV-directeur Toon Gerbrands reageerde zondag boos op de beslissing van de KNVB dat de wedstrijd tegen ADO gewoon door moest gaan.

09.51 – Passagiersaantal Eindhoven Airport nam in derde kwartaal weer toe

In het derde kwartaal heeft Eindhoven Airport net als alle andere Nederlandse luchthavens weer meer passagiers gehad dan in het tweede kwartaal. Van de 5,5 miljoen passagiers die in de maanden juli, augustus en september het luchtruim kozen, reisden er 724.000 via Eindhoven Airport.

Toch is de situatie door het coronavirus allerminst vergelijkbaar met de cijfers van vorig jaar: in het tweede kwartaal van 2019 tikte het Eindhovense passagiersaantal ruim de twee miljoen aan.

Wachten op privacy instellingen...

09.30 - Wereldwijd ruim 1,2 miljoen doden door coronavirus geregistreerd

Het aantal vastgestelde doden door het coronavirus wereldwijd is gestegen tot boven de 1,2 miljoen. Volgens de Johns Hopkins Universiteit in het Amerikaanse Baltimore zijn er inmiddels 1.200.471 doden geregistreerd. Veruit de meeste sterfgevallen zijn vastgesteld in de Verenigde Staten.

08.44 - Kabinet overweegt tijdelijk sluiten musea, theaters en bioscopen

Het kabinet overweegt nieuwe coronamaatregelen die de groepsgrootte moeten beperken, zoals het tijdelijk sluiten van musea, theaters en bioscopen. Ook zou het maximumaantal mensen dat samen op straat mag zijn, worden verlaagd van vier naar twee. Dat zeggen ingewijden op basis van berichtgeving door de NOS, De Telegraaf en RTL Nieuws.

Er wordt dinsdag een besluit genomen over de te nemen maatregelen. Nu is er nog geen overeenstemming. Er zouden nog andere plannen op tafel liggen, waarover nog in de hele breedte gediscussieerd wordt. Welke dit zijn, is niet bekend. Wel zou het niet realistisch zijn dat de zwaarste van die plannen worden ingevoerd, zeggen bronnen.

Dinsdagavond is er weer een persconferentie met Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Zij geven dan meer duidelijkheid, waarschijnlijk ook over de kerstvakantie en de horecasluiting.

08.25 - Piloten wilden geen 'blanco cheque' tekenen

Pilotenvakbond VNV wil KLM niet failliet laten gaan, maar was ook niet bereid om een blanco cheque te ondertekenen. Dat zei voorzitter Willem Schmid van de bond maandagochtend in het Radio 1 Journaal. "We willen duidelijkheid hebben waar we voor tekenen."

KLM wilde vrijdag op aandringen van minister van Financiën Wopke Hoekstra dat de vakbonden beloofden zich ook na 2022 aan de loonoffers te houden tot het einde van de looptijd van het coronasteunpakket van de overheid in 2025.

Volgens de VNV-voorman was een akkoord voor loonmatiging tot 2025 best mogelijk geweest. "Maar we willen wel weten hoe of wat", zei hij. Schmid verwijt KLM de zaak te lang te hebben laten liggen.

08.00 - WAKKER! steekt de zorg een hart onder de riem

Koen en Daisy van de ochtendshow WAKKER! op Omroep Brabant radio zijn inmiddels alweer twee uur bezig deze ochtend. Ze gaan in hun uitzending van vandaag vol voor de zorg om iedereen een hart onder de riem te steken en zorgmedewerkers te laten weten dat we aan ze denken ook tijdens deze tweede golf.

Heb jij een boodschap voor een speciale zorgkanjer? Laat het weten aan Koen en Daisy. Bel naar de studio via 0909-1230909.

Wachten op privacy instellingen...

07.58 - Nederland bestelt ruim 9 miljoen coronasneltests

Nederland heeft 9,2 miljoen coronasneltests besteld bij het Amerikaanse bedrijf BD. Die tests kunnen binnen een kwartier uitsluitsel geven of iemand het coronavirus onder de leden heeft. De eerste 1,2 miljoen tests worden halverwege deze maand afgeleverd, meldt het bedrijf.

07.25 - Pakketdivisie PostNL groeit

Post- en pakketbezorger PostNL heeft ook het derde kwartaal van het jaar meer omzet geboekt. En als gebruikelijk was de groei te danken aan de pakketdivisie, die sowieso blijft profiteren van de coronacrisis. Met de belangrijke feestdagenperiode voor de deur neemt het bedrijf al de nodige maatregelen om straks de drukte aan te kunnen. PostNL sloot het derde kwartaal af met een omzet van 742 miljoen euro. Daarvan was 490 miljoen euro afkomstig van de pakketdivisie.

07.00 - Quarantainefonds

Het CNV wil dat het kabinet snel een 'quarantainefonds' invoert voor bedrijven die in de knel komen omdat ze loon moeten doorbetalen aan personeel dat vanwege corona in quarantaine moet en niet thuis kan werken. Volgens de christelijke vakvereniging kunnen veel werkgevers de verplichte loondoorbetaling nu niet opbrengen. Dit blijkt uit meldingen die het CNV binnenkrijgt. Werkgevers verplichten hun werknemers om dan toch maar naar de werkplek te komen. "Onacceptabel", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

06.00 - Campagne zorgmedewerkers

Artsen, verplegers en anderen die in de zorg werken, vragen het publiek om steun. Ze beginnen maandag de campagne #ditismijnzorg, waarbij ze over hun werk vertellen en mensen vragen zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus, zoals afstand houden en handen wassen. Op duizenden plekken in Nederland zijn vanaf maandag posters van de actie te zien.

05.09 - 'Verbod op corona-app'

Werkgevers raden hun personeel af de corona-app te gebruiken of verbieden het zelfs. Vakbond CNV kreeg daarover tientallen meldingen binnen. Vakbond FNV ziet hetzelfde. Volgens arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS mogen werkgevers dit helemaal niet doen. "Het installeren en gebruiken van de corona-app is een persoonlijke keuze, daar mag een baas niets over zeggen. Ook niet als de app tijdens werktijd aanstaat." Dat schrijft Trouw.

04.28 - Coronahulpverlening opgeschaald

Het Rode Kruis schaalt de coronahulpverlening in Nederland nog verder op tijdens de tweede coronagolf. De organisatie ziet een toename in hulpvragen op gebied van voedsel, medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp. Voor de hulpverlening is 48 miljoen euro nodig. "We zien dat mensen in deze tijd banen verliezen, te weinig te eten hebben en soms zelfs geen dak boven het hoofd hebben", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Wachten op privacy instellingen...

03.30 - Persconferentie LCPS

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt de laatste paar dagen iets af, maar het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft vooralsnog stijgen. Daarom geeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maandag een nieuwe persconferentie waarin hij de stand van zaken toelicht namens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Kuipers geeft zijn update vanuit het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam.

03.30 - Bespreking Veiligheidsberaad

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen bespreken maandagavond in Utrecht of het kabinet aanvullende maatregelen gaat nemen om de coronacrisis te bestrijden. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is erbij en mogelijk ook RIVM-baas Jaap van Dissel, aldus een woordvoerster van het beraad.

00.01 - Luchthavens in coronatijd

De Nederlandse luchthavens hebben in het derde kwartaal zes keer zoveel passagiers ontvangen als in het kwartaal ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens was nog steeds ruim drie kwart minder dan een jaar eerder vanwege het coronavirus.

Wachten op privacy instellingen...

00.01 - 'Beginnende ondernemers wachten af'

De coronacrisis lijkt zijn weerslag te hebben op het aantal nieuwe ondernemingen dat in het derde kwartaal is opgericht. Dat lag flink lager dan normaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in de horeca gingen aanzienlijk minder ondernemers van start, maar het aantal webwinkels dat opgericht werd groeide wel hard.

23.52 - Strengere coronamaatregelen

Het kabinet wil strengere maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus, melden bronnen aan RTL Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld over het beperken van de groepsgrootte en het tijdelijk sluiten van musea, bioscopen en theaters. Met deze maatregelen wordt de huidige gedeeltelijke lockdown aangescherpt. De maatregelen zijn zondagmiddag tijdens informeel overleg tussen de meest betrokken ministers op het Catshuis afgesproken.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.