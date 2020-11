Coronanieuws: Mensen in de zorg vragen met actie #ditismijnzorg om steun

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Artsen, verplegers en anderen die in de zorg werken, vragen het publiek om steun in een nieuwe campagne.

'Werkgevers raden hun personeel af de corona-app te gebruiken of verbieden het zelfs.'

Het Rode Kruis schaalt de coronahulpverlening in Nederland nog verder op tijdens de tweede coronagolf.

08.00 - WAKKER! steekt de zorg een hart onder de riem

Koen en Daisy van de ochtendshow WAKKER! op Omroep Brabant radio zijn inmiddels alweer twee uur bezig deze ochtend. Ze gaan in hun uitzending van vandaag vol voor de zorg om iedereen een hart onder de riem te steken en zorgmedewerkers te laten weten dat we aan ze denken ook tijdens deze tweede golf.

Heb jij een boodschap voor een speciale zorgkanjer? Laat het weten aan Koen en Daisy. Bel naar de studio via 0909-1230909.

07.58 - Nederland bestelt ruim 9 miljoen coronasneltests

Nederland heeft 9,2 miljoen coronasneltests besteld bij het Amerikaanse bedrijf BD. Die tests kunnen binnen een kwartier uitsluitsel geven of iemand het coronavirus onder de leden heeft. De eerste 1,2 miljoen tests worden halverwege deze maand afgeleverd, meldt het bedrijf.

07.25 - Pakketdivisie PostNL groeit

Post- en pakketbezorger PostNL heeft ook het derde kwartaal van het jaar meer omzet geboekt. En als gebruikelijk was de groei te danken aan de pakketdivisie, die sowieso blijft profiteren van de coronacrisis. Met de belangrijke feestdagenperiode voor de deur neemt het bedrijf al de nodige maatregelen om straks de drukte aan te kunnen. PostNL sloot het derde kwartaal af met een omzet van 742 miljoen euro. Daarvan was 490 miljoen euro afkomstig van de pakketdivisie.

07.00 - Quarantainefonds

Het CNV wil dat het kabinet snel een 'quarantainefonds' invoert voor bedrijven die in de knel komen omdat ze loon moeten doorbetalen aan personeel dat vanwege corona in quarantaine moet en niet thuis kan werken. Volgens de christelijke vakvereniging kunnen veel werkgevers de verplichte loondoorbetaling nu niet opbrengen. Dit blijkt uit meldingen die het CNV binnenkrijgt. Werkgevers verplichten hun werknemers om dan toch maar naar de werkplek te komen. "Onacceptabel", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

06.00 - Campagne zorgmedewerkers

Artsen, verplegers en anderen die in de zorg werken, vragen het publiek om steun. Ze beginnen maandag de campagne #ditismijnzorg, waarbij ze over hun werk vertellen en mensen vragen zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus, zoals afstand houden en handen wassen. Op duizenden plekken in Nederland zijn vanaf maandag posters van de actie te zien.

05.09 - 'Verbod op corona-app'

Werkgevers raden hun personeel af de corona-app te gebruiken of verbieden het zelfs. Vakbond CNV kreeg daarover tientallen meldingen binnen. Vakbond FNV ziet hetzelfde. Volgens arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS mogen werkgevers dit helemaal niet doen. "Het installeren en gebruiken van de corona-app is een persoonlijke keuze, daar mag een baas niets over zeggen. Ook niet als de app tijdens werktijd aanstaat." Dat schrijft Trouw.

04.28 - Coronahulpverlening opgeschaald

Het Rode Kruis schaalt de coronahulpverlening in Nederland nog verder op tijdens de tweede coronagolf. De organisatie ziet een toename in hulpvragen op gebied van voedsel, medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp. Voor de hulpverlening is 48 miljoen euro nodig. "We zien dat mensen in deze tijd banen verliezen, te weinig te eten hebben en soms zelfs geen dak boven het hoofd hebben", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

03.30 - Persconferentie LCPS

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt de laatste paar dagen iets af, maar het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft vooralsnog stijgen. Daarom geeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maandag een nieuwe persconferentie waarin hij de stand van zaken toelicht namens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Kuipers geeft zijn update vanuit het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam.

03.30 - Bespreking Veiligheidsberaad

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen bespreken maandagavond in Utrecht of het kabinet aanvullende maatregelen gaat nemen om de coronacrisis te bestrijden. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is erbij en mogelijk ook RIVM-baas Jaap van Dissel, aldus een woordvoerster van het beraad.

00.01 - Luchthavens in coronatijd

De Nederlandse luchthavens hebben in het derde kwartaal zes keer zoveel passagiers ontvangen als in het kwartaal ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens was nog steeds ruim drie kwart minder dan een jaar eerder vanwege het coronavirus.

00.01 - 'Beginnende ondernemers wachten af'

De coronacrisis lijkt zijn weerslag te hebben op het aantal nieuwe ondernemingen dat in het derde kwartaal is opgericht. Dat lag flink lager dan normaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in de horeca gingen aanzienlijk minder ondernemers van start, maar het aantal webwinkels dat opgericht werd groeide wel hard.

23.52 - Strengere coronamaatregelen

Het kabinet wil strengere maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus, melden bronnen aan RTL Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld over het beperken van de groepsgrootte en het tijdelijk sluiten van musea, bioscopen en theaters. Met deze maatregelen wordt de huidige gedeeltelijke lockdown aangescherpt. De maatregelen zijn zondagmiddag tijdens informeel overleg tussen de meest betrokken ministers op het Catshuis afgesproken.

