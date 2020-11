Uitlatingen van Ibrahim Afellay zorgen voor gefronste wenkbrauwen bij Willy en René

Noni Madueke (links) en Ibrahim Sangaré vieren de 4-0 zege van PSV op ADO (foto: Orange Pictures). vergroot

Willy en René van de Kerkhof zijn verbaasd over de uitlatingen van Ibrahim Afellay. Die liet in Studio Voetbal weten dat PSV niet zo'n punt had moeten maken van het ontbreken van dertien spelers tijdens het duel met ADO Den Haag van zondagmiddag.

De Eindhovense voetbalclub had vanwege de golf aan besmettingen en de komende zware Europa Leaguewedstrijd tegen POAK Saloniki gevraagd het duel uit te stellen. Afellay noemde in Studio Voetbal de commotie 'een beetje overdreven'. "PSV miste maar drie basisspelers."

Willy vond dit 'heel apart' om te horen. "Natuurlijk mag je je eigen mening verkondigen, maar het lijkt mij niet wijs om het op deze manier te doen. PSV is altijd goed voor hem geweest. Natuurlijk mag je als club vragen om medewerking van de KNVB. Maar als je die niet krijgt, moet je roeien met de riemen die je hebt en dat heeft PSV gedaan: 4-0 gewonnen. En ieder nadeel heeft zijn voordeel, zoals iemand ooit zei. Je ziet nu dat jonge spelers meer speeltijd krijgen."

Wachten op privacy instellingen...

Een van hen was de Engelsman Noni Madueke. Hij viel halverwege in voor Donyell Malen en was meteen twee keer trefzeker. Daarnaast mochten Ismael Saibari, Richie Ledezma en het Braziliaanse talent Luis Felipe zondag hun debuut maken in het eerste elftal. "Dat is mooi meegenomen."

Schwalbe

PSV kwam tegen ADO vroeg op voorsprong via een penalty van Eran Zahavi. De Israëlische spits verdiende die met een val naar de grond na een duel in het Haagse strafschopgebied. Maar volgens René had hiervoor nooit een strafschop gegeven mogen worden. "Nee, absoluut niet, dit was een schwalbe. Hier had de scheidsrechter gewoon een gele kaart voor moeten geven. Hij ging nog even kijken naar de televisiebeelden, maar volgens mij had hij zijn ogen dicht. Dit was absoluut geen penalty."

"Dit was denk ik een goedmakertje voor de penalty die PSV tegen Vitesse vorige week niet kreeg", lacht Willy. "Maar het heeft niet aan die penalty gelegen. PSV had deze wedstrijd toch wel gewonnen, denk ik."

Gebroederlijk

Willem II moest afgelopen weekend een nederlaag incasseren. In Tilburg was Vitesse zaterdag na een 1-0 voorsprong met 3-1 te sterk. "Willem II zit echt in de problemen", constateert René. Hij spreekt van een verdiende nederlaag. "Vitesse speelde goed, dat is in de winning mood. Willem II moet oppassen. RKC komt eraan, al verloor dat zondag helaas ook."

Wachten op privacy instellingen...

AZ was met 3-0 zondag duidelijk een maatje te groot voor de ploeg van coach Fred Grim. Willem II en RKC staan nu gebroederlijk naast elkaar op de ranglijst, op respectievelijk plaats twaalf en dertien. Allebei hebben ze vijf punten veroverd in zeven wedstrijden.

Drie punten

"Willem II heeft een geweldig vorig seizoen gehad, met Europees voetbal als resultaat. Nu zit het allemaal een beetje tegen", ziet ook Willy. "Nu moeten de kwaliteiten van de spelers naar boven komen. Ik hoop dat Willem II het linkerrijtje bereikt, maar vooralsnog gaat het niet gemakkelijk voor Willem II."

Komend weekend wacht Willem II een uitwedstrijd tegen PSV. RKC moet dan naar Sparta Rotterdam. René geeft de ploeg van Fred Grim daar wel een kans. "Dat moeten drie punten kunnen zijn!"

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.