Efteling-bezoeker draait door, man wil geen afstand houden

Een Efteling-bezoeker is door het lint gegaan, toen een andere bezoeker hem vroeg om anderhalve meter afstand te houden. Op YouTube is te zien hoe de parkgast afgelopen week scheldend zijn middelvinger opsteekt tijdens watershow Aquanura.

"Ga naar je tehuis toe! Ik maak je onderdeel van die lichtshow! Ik gooi je erin!", zo reageert de man, op het verzoek om afstand te houden. Hij roept even later zelfs dat hij de filmer zou vermoorden als z'n dochter er niet bij zou zijn en knock-out wil slaan.

Vervelend

De Efteling laat in een reactie weten de gang van zaken 'heel vervelend' te vinden. "We hebben er op dat moment geen melding van gehad en kunnen hier nu dus weinig meer mee", vertelt een woordvoerder. Hij zegt dat bezoekers zich over het algemeen goed aan de regels houden. "Toch maken we ook discussies en bedreigende situaties mee, maar dat zijn uitzonderingen."