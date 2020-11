Vijf Eindhovenaren aangehouden na inval in Limburgs drugslab

Foto: WdG/SQ Vision vergroot

De politie heeft dinsdagochtend vijf mannen uit Eindhoven aangehouden na een inval in een drugslab in het Limburgse Baexem. Twee van de mannen werden op heterdaad betrapt, want het drugslab was nog in werking toen de politie er binnenviel.

Janneke Bosch Geschreven door

Later werden in Eindhoven nog eens drie mannen opgepakt die in verband konden worden gebracht met deze zaak. Het gaat om vijf mannen 19 tot 49 jaar oud.

Wachten op privacy instellingen...

Ontmanteling

Het lab zat in een loods. Omdat het nog in werking was, wordt de ontmanteling gedaan door een speciale dienst van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Daar wordt woensdagochtend mee begonnen.

Foto: WdG/SQ Vision vergroot

De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt.

Vaker Brabanders in drugslabs

Het is niet de eerste keer dat er Brabanders zijn betrokken bij een drugslab buiten de provincie:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.