Een Brabander in een Gronings drugslab is geen uitzondering meer

In deze verlaten kalkfabriek was de man uit Sint Hubert actief. (Foto: RTV Noord) vergroot

De politie heeft een Brabander opgepakt in een drugslab in Groningen. De man komt uit Sint Hubert. Het komt de laatste jaren vaker voor dat Brabanders opduiken in drugslabs ver buiten onze provincie. Of het een uitbreiding van hun werkterrein is of een 'vlucht' naar rustiger gebieden, is altijd de vraag.

Het lab zat in het dorpje Wildervank. Dat is ten zuidoosten van de stad Groningen. Vanuit Sint Hubert is dat zo'n 220 kilometer rijden oftewel 2,5 uur achter het stuur.

De politie kwam het lab op het spoor na een melding over een gestolen auto. Toen agenten op het adres aankwamen aan de Meihuizenweg in Wildervank kregen ze de indruk dat er meer aan de hand was. Een arrestatieteam werd met spoed opgetrommeld en viel het pand binnen. Daar troffen de politiemensen twee mannen aan. Eén van hen was in contact gekomen met een chemische stof. Hij was zwaar gewond en werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Brabantse verdachte

De andere man bleek een 45-jarige inwoner van Sint Hubert. Die was al een paar maanden in beeld bij de politie. Op 12 mei was namelijk in Zwolle een vrachtwagen gevonden met grondstoffen voor de productie van drugs. Vier mensen uit Zwolle werden toen opgepakt. Het spoor leidde naar de man van 45 in Sint Hubert.

Veel voorbeelden

De voorbije jaren pakte de politie vaker Brabanders die buiten de provincie actief zijn met drugslabs. Er zijn talloze voorbeelden van 'Brabantse' drugsfabrieken. Zoals in Zevenaar (Gelderland) en Oudebildtzijl (Friesland) Ook in het onderzoek naar de Osse familie van Martien R. werd een drugslab in Leeuwarden ontdekt.

Er worden steeds meer labs ontdekt in vooral Friesland, Groningen en Drenthe. Maar ook in Overijssel en Gelderland kunnen ze er over meepraten. Daar begint het probleem dat we al decennia in Brabant hebben, nu ook de kop op te steken. Dat geldt trouwens ook voor België, waar regelmatig Brabanders gepakt worden.

Dit jaar doken al zeker drie labs op met Brabantse verdachten.

In Eext (Drenthe) ontmantelde de politie begin mei een lab met mannen uit Roosendaal en Bergen op Zoom.

Half juli trof de politie een drugslab aan in Vleuten (Utrecht) met twee laboranten uit Eindhoven.

Half augustus werd een gigantische cokewasserij ontdekt in Nijeveen (Drenthe) met ook hier een spoor naar Brabant: Elshout om precies te zijn, waar kennelijk een opslagplaats zat voor grondstoffen.