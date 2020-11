Coronanieuws: Aantal thuiswerkers moet toenemen, zegt Rutte

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Nieuwe coronamaatregelen zijn onder meer het sluiten van musea, bibliotheken, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen, concertzalen, zwembaden, sauna's en muziekpodia, voor een periode van twee weken

De maximale groepsgrootte gaat buiten naar twee personen

Mogelijk komen er extra maatregelen voor de zwaarst getroffen regio's, waaronder een avondklok

In Brabant werden dinsdag 1721 nieuwe coronabesmettingen gemeld, een daling van 76 ten opzichte van maandag

18.33 - Rutte: aantal thuiswerkers moet toenemen

Het kabinet eist "zichtbare verbeteringen" op het gebied van thuiswerken, zegt premier Mark Rutte. Ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaan hier op vrijdag al over in gesprek met werkgevers en vakbonden.

Nog te veel mensen werken nog niet vanuit huis. Uit onderzoek van het kabinet naar het effect van een publiekscampagne blijkt dat slechts iets meer dan de helft van de mensen volledig thuis werken als ze daar de mogelijkheid toe hebben. Dat moet beter, vindt het kabinet al een tijd. In de tweede golf lijken toch meer mensen naar kantoor te komen.

16.55 - 'Creëer een 'testsamenleving''

Het kabinet moet meer duidelijkheid geven over hoe de komende periode er uit komt te zien, zolang er nog geen coronavaccin of -medicijn is, vinden verschillende partijen in de Tweede Kamer. De Kamer vindt dat er veel meer getest moet worden. Ook met sneltesten. Dat moet ertoe leiden dat mensen wat meer vrijheid kunnen krijgen.

16.51 - Bonaire van oranje naar geel

Het reisadvies voor Bonaire is woensdag teruggeschroefd van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (veiligheidsrisico's). Reden is het afgenomen aantal besmettingen op het Caribische eiland, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het kabinet vroeg mensen onlangs tot half januari niet naar het buitenland op vakantie te gaan, met uitzondering van de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk waar geen code oranje geldt. Naast Bonaire, is ook op Curaþao code geel van kracht. Voor Sint Maarten, Aruba, Saba en Sint Eustatius staat het licht op oranje.

16.17 - KNVB wil amateurvoetbal half januari hervatten

De KNVB hoopt in het weekend van 16 en 17 januari het amateurvoetbal weer op te kunnen starten. De voetbalbond heeft een plan gepresenteerd om dit mogelijk te maken in coronatijd.

De KNVB heeft fases opgesteld die synchroon lopen met de routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- of afgebouwd, afhankelijk van het aangegeven risiconiveau; van alleen trainen (voor senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek.

15.53 - Vrienden van Amstel LIVE gaat niet door

De Vrienden van Amstel LIVE gaat voor het eerst in 22 jaar niet door. Het evenement, dat januari volgend jaar gepland stond, is vanwege de coronacrisis afgelast en verplaatst naar 13 tot en met 22 januari 2022. In een video maken verschillende artiesten, onder wie Thomas Acda, Simon Keizer, Kraantje Pappie en Maan, het nieuws bekend.

15.49 - Minder nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben woensdag iets minder coronapatiënten binnengekregen. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 2572 coronapatiënten. Dat zijn er 81 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

15.45 - 'Ook coronabonus voor boa's'

Boa's zouden ook een coronabonus moeten krijgen. Dat vinden de Nederlandse BOA-bond en BOA ACP. Zij hebben woensdag bij minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aangegeven dat er sprake moet zijn van gelijke behandeling.

Net als politieagenten hebben boa's meer werkdruk, onder meer als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus.

15.23 - Alle Deense nertsen worden geruimd

Denemarken wil alle nertsen op fokkerijen laten afmaken uit vrees voor mutaties van het coronavirus. Dat maakte de Deense omroep TV2 bekend.

De Deense regering liet vorige maand al zo'n 1 miljoen nertsen ruimen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De overheid maakte zich zorgen over de overdracht van het virus van nertsen op mensen na twee van dergelijke gevallen in Nederland eerder dit jaar.

14.50 - Sauna's blijven open

Na de persconferentie was er dinsdag verwarring over of de sauna's wel of niet open mogen blijven. De branchevereniging laat weten dat zowel sportscholen als sauna's open mogen blijven in het kader van ontspanning. Woensdagavond worden de precieze regels bekendgemaakt in een nieuwe noodverordening.

14.30 - Veel boekingen naar Curaçao

Reisorganisaties Corendon en TUI krijgen sinds dinsdagavond duidelijk meer boekingen binnen voor reizen naar Curaçao. Toen gaf premier Mark Rutte op zijn persconferentie een 'dringend' negatief reisadvies voor reizen naar het buitenland tot half januari, maar hij zei ook dat het Caribische gedeelte van het koninkrijk buiten dat advies valt.

14.20 - RIVM meldt minder positieve coronatesten

Het RIVM registreert landelijk 7657 positieve coronatesten, 112 minder dan dinsdag. In Brabant gaat het om 1598 positieve tests. Dat zijn er 123 minder dan dinsdag.

13.20 - Agenten krijgen coronabonus

Alle politieagenten krijgen een netto coronabonus van driehonderd euro. Dat heeft minister Grapperhaus bekendgemaakt. De bonus is een blijk van waardering voor het werk van de politie, die te maken hebben met hoge werkdruk en onderbezetting. De politiemensen krijgen het bedrag in december. De 'waarderingstoeslag' komt uit het personeelsbudget van de politie. Al het personeel tot schaal 15 komt in aanmerking.

13.15 - Wintersportwinkels hebben het moeilijk

Wintersportwinkels hebben hun omzetten de afgelopen tijd enorm zien kelderen door het advies om niet op wintersportvakantie te gaan. Daarbovenop kondigde premier Mark Rutte dinsdagavond aan dat het negatieve reisadvies in ieder geval tot medio januari blijft gelden. "Het is echt een drama. Misschien overleven we dit niet", zegt een woordvoerder van wintersportzaak Skihut in Scheveningen.

13.10 - De Efteling gaat morgen op slot

De Efteling heeft in een statement gereageerd op de nieuwe maatregelen. Het park geeft aan op 4 november nog open te zijn tot zes uur. De Efteling gaat van donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november dicht. De hotels en vakantieparken blijven open. Maar het park schrijft: "De veiligheidsregio kan morgen in de officiële noodverordening nog met aanvullende maatregelen of uitzonderingen komen. Deze tweede sluiting is een enorme tegenvaller. Uiteraard hebben we begrip voor dit besluit en nemen we onze verantwoordelijkheid."

13.02 - OMT wil scholen sluiten

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet om een flink deel van het onderwijs tijdelijk weer stil te leggen als onderdeel van de extra maatregelen die dinsdag werden afgekondigd. Het advies is niet door het kabinet overgenomen. Het zou dan gaan om sluiting van de bovenbouw van de middelbare scholen, het mbo en het hoger onderwijs. Het team deskundigen dat het kabinet adviseert in de aanpak van het coronavirus maakt zich zorgen over de overdracht van het virus onder adolescenten en jongeren.

13.00 - RKC Waalwijk

Voetbalclub RKC Waalwijk heeft ondanks de coronacrisis afgelopen seizoen winst gemaakt. De eredivisieclub hield ruim 700.000 euro over aan het seizoen 2019-2020, vooral dankzij extra inkomsten door sponsoring en de mediagelden na de promotie naar de eredivisie in 2019, zo staat in het financieel jaarverslag.

12.17 - 477 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 38 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er 38 minder dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 477 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, zeven minder ten opzichte van dinsdag.

Acht coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, 47 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en zeventien patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

12.10 - Bierbrouwer vervangt gratis tankbier

De Bredase bierbrouwerij AB InBev gaat aangebroken tankbier ophalen en gratis vervangen door vers bier. De brouwer doet dat om de horeca te steunen. Ook roept de brouwerij op tot extra financiële steun voor kroegen om ze door de sluitingsperiode te helpen. Mark Hanssen, Horecadirecteur van Bierbrouwerij AB InBev: “Dat is een kostbare en complexe logistieke operatie, maar alleen samen kunnen we door deze crisis komen."

11.50 - Olcay Gulsen besmet met corona

De Waalwijkse Olcay Gulsen heeft corona. De 40-jarige voelt zich erg beroerd, zegt ze tegen RTL. Ook haar vriend, Ruud de Wild, is tijdelijk in thuisquarantaine. Hij is negatief getest en is vanuit huis aan het werk voor de radio.

11.30 - Coronabesmettingen verpleeghuizen komen in de buurt van maart/april

Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen komt in de buurt van de top die tijdens de eerste golf in maart en april werd bereikt. Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Ongeveer een kwart van de verzorgingstehuizen heeft te maken met corona, zegt Van Dissel. Volgens hem is de druk daar groot, omdat het risico van verdere verspreiding er "aanzienlijk" is. De oversterfte ligt nog lager dan tijdens de eerste golf, maar loopt wel op. Ook de gemiddelde sterfte onder 55-plussers ligt iets hoger dan normaal, zegt Van Dissel.

11.00 - Van Dissel over de regio's

Nederland is kwetsbaar in de regio's, aldus Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer. Er zijn grote verschillen in de regio's wat betreft het aantal besmettingen. In het noorden neemt het al langer af, terwijl het in onder meer Rotterdam en delen van Brabant nog heel hoog is.

Regio's met veel besmettingen zijn kwetsbaar omdat als daar "gevoel van versoepeling" ontstaat het volgens Van Dissel snel kan leiden tot veel nieuwe besmettingen als het reproductiegetal daar weer boven de 1 komt. Het reproductiegetal is het aantal mensen dat een persoon kan besmetten.

10.40 - Geen nieuwe besmettingen bij PSV

PSV heeft bevestigd dat er geen nieuwe coronabesmettingen zijn voortgekomen uit de laatste verplichte testronde. De Eindhovense club kan daardoor opgelucht adem halen. Pablo Rosario zit zelfs sinds enkele weken weer bij de selectie. De middenvelder is hersteld van zijn besmetting. PSV vliegt woensdag naar Griekenland voor het Europa League-duel met PAOK.

10.30 - Regionale lockdown

De drie veiligheidsregio's waar volgens premier Mark Rutte een regionale lockdown dreigt, hopen dat de besmettingscijfers de komende dagen gaan dalen. In Twente is de laatste dagen een "stevig dalende lijn" te zien die zich hopelijk doorzet, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hopen op zo'n daling.

9.00 - Virusdeeltjes in rioolwater

De informatie op het coronadashboard over het rioolwateronderzoek dat de waterschappen en het RIVM uitvoeren is verbeterd. Per regio wordt nu gemeld hoeveel virusdeeltjes zijn aangetroffen, omgerekend naar 100.000 inwoners in plaats van per milliliter rioolwater. Ook is de herkomst van het rioolwater beter in beeld. De hoeveelheid virusdeeltjes staat nu op het coronadashboard van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omgerekend naar 100.000 inwoners in plaats van per milliliter rioolwater. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met andere indicatoren, zoals het aantal positief geteste personen, omdat ook die per 100.000 worden weergegeven.

8.00 - Veel kijkers persconferentie

Bijna 6,5 miljoen mensen hebben dinsdag naar de persconferentie gekeken van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat tonen cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO) aan. Bijna 4,5 miljoen mensen zagen de bijeenkomst, waar strengere maatregelen werden aangekondigd, op NPO1. Zo'n 1,65 miljoen mensen keken via RTL4 en 347.000 kijkers schakelden in op SBS6. Het was het best bekeken programma van de avond.

5.55 - Basisschoolleerlingen boeken weinig vooruitgang tijdens lockdown

Basisschoolleerlingen hebben 'weinig tot geen vooruitgang' geboekt in de maanden dat de scholen dicht waren vanwege corona. Kinderen van laagopgeleide ouders scoorden het slechtst, zo concluderen onderzoekers van Oxford University. De leerlingen uit de groepen 4 tot en met 7 op deze scholen boekten afgelopen schooljaar gemiddeld circa 20 procent minder vooruitgang dan voorgaande jaren. Sommige scholen scoorden wel goed.

5.15 - 'Eén op de vijf Nederlandse coronadoden te linken aan slechte luchtkwaliteit'

Eén op de vijf dodelijke slachtoffers van corona in ons land kan toegeschreven worden aan slechte luchtkwaliteit. Het gaat om ongeveer 2200 doden, blijkt uit onderzoek van het Duitse Max Planck Instituut. Dat meldt het AD woensdagmorgen. "Mensen in gebieden met meer luchtvervuiling hebben vaker last van chronische aandoeningen, zoals COPD, longontsteking, kanker en hart- en vaatziekten", zegt Jos Lelieveld, een Nederlandse professor van het instituut. "Dit zijn typisch aandoeningen die veel overlap hebben met een zwaarder verloop van Covid-19."

5.00 - Avondklok en dichte scholen in Brabant niet ondenkbaar

Regio's die zwaar getroffen zijn door corona krijgen mogelijk te maken met extra zware maatregelen als de besmettingscijfers niet omlaag gaan. Het gaan dan onder andere om een avondklok en het sluiten van middelbare scholen, zo kondigde premier Rutte dinsdagavond aan. De komende week wordt bekeken voor welke regio’s dat gaat gelden. Dat zouden ook Brabantse regio’s kunnen zijn, weet burgemeester Weterings van Tilburg, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. “Ik denk dat we er nu nét onder zitten.”

4.45 - Kijk persconferentie terug

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge gaven dinsdagavond om zeven uur een persconferentie waarin strengere lockdown-maatregelen werden aangekondigd. Musea, bibliotheken, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen, concertzalen, zwembaden, sauna's en muziekpodia moeten twee weken dicht . Ook gaat de maximale groepsgrootte buiten naar twee personen. Kijk hier de persconferentie terug.

4.30 - Minder nieuwe besmettingen

In Brabant zijn dinsdag 1721 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is een daling van 76 ten opzichte van maandag. Toen werden 1797 nieuwe besmettingen gemeld, blijkt uit cijfers van het RIVM. Ook landelijk daalde het aantal. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er bij het instituut 7776 meldingen binnen van positieve tests. Op maandag waren dat er 8305.

Op dit kaartje is het aantal besmettingen in de Brabantse gemeenten te zien:

