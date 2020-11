Coronanieuws: mogelijk avondklok in sommige regio's, 2200 doden gelinkt aan slechte luchtkwaliteit

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Nieuwe coronamaatregelen zijn onder andere het sluiten van musea, bibliotheken, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen, concertzalen, zwembaden, sauna's en muziekpodia, voor een periode van twee weken

De maximale groepsgrootte gaat buiten naar twee personen

2200 coronadoden kunnen worden gelinkt aan de slechte luchtkwaliteit

Mogelijk komen er extra maatregelen voor de zwaarst getroffen regio's, waaronder een avondklok

In Brabant werden dinsdag 1721 nieuwe coronabesmettingen gemeld, een daling van 76 ten opzichte van maandag

8.00 - Veel kijkers persconferentie

Bijna 6,5 miljoen mensen hebben dinsdag naar de persconferentie gekeken van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat tonen cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO) aan. Bijna 4,5 miljoen mensen zagen de bijeenkomst, waar strengere maatregelen werden aangekondigd, op NPO1. Zo'n 1,65 miljoen mensen keken via RTL4 en 347.000 kijkers schakelden in op SBS6. Het was het best bekeken programma van de avond.

5.55 - Basisschoolleerlingen boeken weinig vooruitgang tijdens lockdown

Basisschoolleerlingen hebben 'weinig tot geen vooruitgang' geboekt in de maanden dat de scholen dicht waren vanwege corona. Kinderen van laagopgeleide ouders scoorden het slechtst, zo concluderen onderzoekers van Oxford University. De leerlingen uit de groepen 4 tot en met 7 op deze scholen boekten afgelopen schooljaar gemiddeld circa 20 procent minder vooruitgang dan voorgaande jaren. Sommige scholen scoorden wel goed.

5.15 - 'Eén op de vijf Nederlandse coronadoden te linken aan slechte luchtkwaliteit'

Eén op de vijf dodelijke slachtoffers van corona in ons land kan toegeschreven worden aan slechte luchtkwaliteit. Het gaat om ongeveer 2200 doden, blijkt uit onderzoek van het Duitse Max Planck Instituut. Dat meldt het AD woensdagmorgen. "Mensen in gebieden met meer luchtvervuiling hebben vaker last van chronische aandoeningen, zoals COPD, longontsteking, kanker en hart- en vaatziekten", zegt Jos Lelieveld, een Nederlandse professor van het instituut. "Dit zijn typisch aandoeningen die veel overlap hebben met een zwaarder verloop van Covid-19."

5.00 - Avondklok en dichte scholen in Brabant niet ondenkbaar

Regio's die zwaar getroffen zijn door corona krijgen mogelijk te maken met extra zware maatregelen als de besmettingscijfers niet omlaag gaan. Het gaan dan onder andere om een avondklok en het sluiten van middelbare scholen, zo kondigde premier Rutte dinsdagavond aan. De komende week wordt bekeken voor welke regio’s dat gaat gelden. Dat zouden ook Brabantse regio’s kunnen zijn, weet burgemeester Weterings van Tilburg, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. “Ik denk dat we er nu nét onder zitten.”

4.45 - Kijk persconferentie terug

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge gaven dinsdagavond om zeven uur een persconferentie waarin strengere lockdown-maatregelen werden aangekondigd. Musea, bibliotheken, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen, concertzalen, zwembaden, sauna's en muziekpodia moeten twee weken dicht . Ook gaat de maximale groepsgrootte buiten naar twee personen. Kijk hier de persconferentie terug.

4.30 - Minder nieuwe besmettingen

In Brabant zijn dinsdag 1721 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is een daling van 76 ten opzichte van maandag. Toen werden 1797 nieuwe besmettingen gemeld, blijkt uit cijfers van het RIVM. Ook landelijk daalde het aantal. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er bij het instituut 7776 meldingen binnen van positieve tests. Op maandag waren dat er 8305.

Op dit kaartje is het aantal besmettingen in de Brabantse gemeenten te zien:

