Wolf op Strabrechtse Heide sloeg drie keer toe in september, meerdere schapen gedood

De wolf die op de Strabrechtse Heide rondzwerft, heeft in september drie keer toegeslagen bij rondlopend vee. Dat meldt onderzoeksbureau Bij12. Alle drie de keren zijn er schapen gebeten.

Op 1 september werd een schaap te grazen genomen in Heeze. Twee weken later zijn er drie schapen verwond of gedood in Someren en op 17 september richtte de wolf zich eveneens op een schaap. Dit maal in Lierop.