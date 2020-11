Geldschieter van Henk Krol trekt zich terug: 'Hij heeft geen filosofie en geeft geen leiding'

vergroot

Zakenman Roel Praagman uit Schijndel speelt niet langer een rol bij de politieke ambities van Henk Krol en zal hem niet langer financieel steunen. Praagman stelde eerder dit jaar een villa ter waarde van 1,2 miljoen beschikbaar aan de Partij voor de Toekomst, maar nu Henk Krol weer werkt aan een nieuwe partij heeft Praagman zich definitief teruggetrokken, zo vertelt hij aan Omroep Brabant. "Henk is vriendelijk, maar hij heeft weinig inhoud."

Praagman heeft een uitgesproken mening over een hervorming van het pensioenstelsel. Die probeerde hij eerst bij Krol's partij 50Plus binnen te krijgen, zonder succes: "Voorzitter Jan Nagel zei dat hij niet met ondernemers over politiek wil praten, dan houdt het op. Ik heb nog nooit zo'n onhandig zooitje bij elkaar gezien."

Toen Henk Krol samen met Femke Merel van Kooten-Arissen (voormalig Partij voor de Dieren) en later Henk Otten (voormalig Forum voor Democratie) de nieuwe Partij voor de Toekomst oprichtte, stelde Praagman een van zijn panden, een villa gelegen aan de Bosscheweg in Den Dungen beschikbaar als partijkantoor. De huur: het symbolische bedrag van 1 euro per maand. Dat pand heeft Henk Krol, die de partij inmiddels verlaten heeft en weer aan een nieuwe partij werkt, inmiddels verlaten. Ook de nieuwe partij van overblijver Henk Otten (genaamd GO) maakt niet langer gebruik van Praagmans diensten.

Steeds afgekapt

Praagman geeft aan dat hij best meer financiële steun aan Krol had willen geven: "Dat had ik echt wel gewild, maar niet op deze manier." Hij beklaagt zich over het feit dat zijn bijdragen over de hervorming van het pensioenstelsel niet gehoord werden. "Die mevrouw van de Partij voor de Dieren kwam met een partijprogramma, daar stond niks in! Zo'n programma kan ik zelf ook wel schrijven, maar steeds als ik wat zei werd ik afgekapt."

Toch was de band met Krol lange tijd goed. "Het contact was super, Henk is heel vriendelijk, maar dat is hij tegen iedereen ben ik achter gekomen. Hij heeft weinig inhoud", aldus de ondernemer. "Hij heeft geen filosofie en geeft geen leiding. Hij stond nergens voor open, dat is het hele probleem."

'Henk Otten is hier nooit geweest'

De kans dat hij de nieuwe partij GO gaat steunen is nihil. "Henk Otten lijkt me een prima vent, maar ik heb hem nog nooit ontmoet. Hij is nog nooit hier in Den Dungen geweest." Praagman gaat nu proberen zijn ideeën over het pensioenstelsel op een andere manier aan de man te brengen, maar dat zal niet via de politiek zijn.

Henk Krol laat aan Omroep Brabant weten de sleutel van het pand aan de Bosscheweg volgende week in te leveren. "Dat was vooraf al afgesproken, het was een soort anti-kraak constructie", aldus Krol, die donderdagmiddag vergaderde over een nieuwe partij. "De details daarover komen op 24 november naar buiten." Of er al een naam is? "Daar zijn we nu over aan het vergaderen."

