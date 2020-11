Docent voelt zich bedreigd na tonen van Mohammed-cartoon op school in Den Bosch

Het ds. Pierson College in Den Bosch (beeld: Google Streetview). vergroot

Een docent van een school in Den Bosch voelt zich bedreigd na het tonen van een Mohammed-cartoon in zijn les over vrijheid van meningsuiting. Dat blijkt uit een brief van de school. Volgens Dtv Nieuws gaat het om het Pierson College.

De lokale omroep heeft een brief van de school in handen waarin staat dat door een leerling een foto is gemaakt van een specifieke dia waarin een cartoon van de profeet Mohammed wordt getoond.

In de brief aan ouders van leerlingen staat onder meer: "Doordat door leerlingen foto’s uit de les en beeldmateriaal uit de lespresentatie werden verspreid, ontbrak de context en hebben buitenstaanders zich een oordeel gevormd over deze lessituatie, wat geleid heeft tot diverse reacties en emoties. Hiermee lijkt een onveilige situatie gecreëerd voor de docent en anderen in de school. Voor de directie en de veiligheidscoördinator was dit reden om externe ondersteuning in te schakelen. Gemeente, calamiteitenteam en politie hebben de school geadviseerd en monitoren deze situatie. Ook de betreffende docent wordt ondersteund vanwege gevoelde onveiligheid."

Onderwijsminister Arie Slob schreef donderdag een brief naar de Tweede Kamer naar aanleiding van een bedreiging van een docent op het Emmauscollege in Rotterdam. Ook daar is de docent bedreigd vanwege het tonen van een spotprent tijdens de les. Zowel de Rotterdamse en Bossche school en leraren hebben aangifte gedaan. “Het recht op vrijheid van meningsuiting is één van de pijlers van onze democratische rechtsstaat. De schok in de Nederlandse onderwijswereld is begrijpelijkerwijs groot. Leraren ervaren dat er een aanslag is gepleegd op een collega, maar ook op hun beroep.”

“De aanslag in Parijs is een wake-upcall voor ons allemaal, waardoor wij ons eens te meer realiseren hoe belangrijk het is dat scholen signalen van dreiging serieus nemen en ermee naar de politie stappen.”

Omroep Brabant heeft meermaals gebeld met de school in Den Bosch, maar die wil inhoudelijk nog niks zeggen.

