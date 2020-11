Eigenaar dode python heeft zich niet gemeld: 'Zadel anderen niet met een probleem op'

De dode python lag in de vriezer bij de opvang. vergroot

De enorme python die vorige maand werd gevonden in Etten-Leur is niet langer bij Dierenopvangcentrum Breda. De eigenaar van de dode slang heeft zich niet gemeld en dus is het enorme dier naar een destructiebedrijf gebracht. Jammer dat het zo moest gaan, vindt teamleider Ralph Smit. “De zorg voor een dier geldt als dat leeft, maar ook als het is overleden.”

De python werd maandag 19 oktober gevonden door wandelaars. Zij zagen in de sloot een opgerolde slang van zo’n vier meter liggen. Het dier was toen al dood. Ze belden de hulpdiensten en de slang werd overgedragen aan de dierenopvang.

Het beest belandde daar in de vriezer. En wat dat betreft is Smit blij dat hij daar weer uit is. De stank van het dode dier was niet te harden. “Al waren we er inmiddels al wat aan gewend geraakt.”

Een dierenarts heeft een autopsie uitgevoerd. Toen het meterslange beest werd gevonden waren bepaalde delen van zijn lijf behoorlijk opgezet, alsof er iets in zat. “Mensen hoeven niet ongerust te zijn dat hun hond of kat erin zat", zegt Smit. Er zijn geen andere dieren in hem aangetroffen."

Volgens hem was de python helemaal geconstipeerd. Uiteindelijk zou dit tot een soort vergiftiging hebben geleid. “Het rottingsproces in het lichaam was al begonnen en gaat dan maar door. Er komen dan uiteindelijk gifstoffen vrij, die ook in het bloed terechtkomen.”

Smit vermoedt dat dit thuis is gebeurd en dat de eigenaar niet wist wat hij moest doen en het dier daarom ergens heeft gedumpt. “Ik denk dat er genoeg alternatieven te verzinnen waren. Dat je zelf niet weet wat je ermee aan moet, kan ik nog begrijpen. Maar informeer dan bij een dierenarts of dierenopvang”, raadt hij aan. “Houd het respectvol en zadel niet anderen met een probleem op.”

