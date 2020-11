Oss opgenomen als Grand Prix op motorcrosskalender

Oss wordt opgenomen als Grand Prix op de motorcrosskalender. Circuit De Witte Ruysheuvel krijgt daar de komende vijf jaar een plek op. De exacte datum is nog niet bekend.

Het Osse circuit was in het verleden al vaker decor voor een grand prix in de motorcross. Dave Strijbos won de race in de 125cc in 1985. De afgelopen jaren was De Witte Ruysheuvel vaste halte in het Open Nederlands kampioenschap (Dutch Masters). Ook is er twee keer een WK zijspancross gehouden (1980 en 2000).