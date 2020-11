Bas is cartoonist én leraar, maar hij laat zich niet bang maken: 'Goed naar elkaar luisteren'

Cartoonist en leraar Bas Palsrok. vergroot

Spotprenten tijdens lessen op school zorgden de afgelopen dagen voor bedreigingen aan het adres van docenten in binnen- en buitenland. Toch is cartoonist en docent Nederlands Bas Palsrok uit Veghel niet bang. Volgens hem is in dialoog blijven met leerlingen na gevoelige lessen het belangrijkste. “Je moet goed naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten.”

Palsrok blijft ondanks zijn werk nuchter onder het nieuws. “Ik realiseer me als cartoonist goed dat je met een afbeelding niet zo’n genuanceerd verhaal neer kunt zetten. Want als een cartoon een heel verhaal zou vertellen, zou een duimpje-emoji ook een hele column kunnen vervangen”, legt hij uit.

Daarom moeten leraren blijven praten met leerlingen, vindt hij. “Als je de tijd neemt voor een goed gesprek kom je veel verder. Niet met een simpele tekening, want dat is soms olie op het vuur gooien.”

Bas maakt cartoons over allerlei onderwerpen en hij wil dat ook blijven doen. “Dit nieuws houdt me als cartoonist zeker niet tegen”, zegt hij. “Het is van alle tijden dat zonderlingen gekke dingen doen. Ik denk dat je soms lekker moet uitzoomen van de waan van de dag en het nieuws moet laten voor wat het is. We hebben met onze smartphones een spiegelhuis gecreëerd waarbij alles wordt geïntensiveerd.”

Elkaar laten uitpraten

Hij vindt het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen om te praten met zijn leerlingen. “In een goed gesprek moet je proberen goed te luisteren en laat je elkaar uitpraten. Dan zeg je: ik ervaar zo’n cartoon niet als bedreigend en wil alleen een interessante tekening maken, máár ik wil jou niet persoonlijk aanvallen.”

Zijn leerlingen vindt hij ‘vrij progressief’. Hij geeft les in de onderbouw en is soms verbaasd over hoeveel zijn leerlingen al begrijpen over actualiteiten. “Ze hebben heel veel door en begrijpen een hele hoop. Dat is mooi om te zien.”

