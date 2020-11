Bedreigde docente nog niet voor de klas, rector probeert rust in Pierson College te terug te brengen

Rector Alma van Bommel van het Pierson College in Den Bosch vergroot

Het Pierson College in Den Bosch is enorm geschrokken van de heftige reacties richting de school nadat tijdens een les een Mohammed-cartoon werd getoond. De reacties op sociale media zorgden voor een onveilige situatie. Een docente voelde zich naderhand bedreigd en heeft haar werk tijdelijk neergelegd. "Iedereen is geschrokken", zegt rector Alma van Bommel.

Rebecca Seunis & Janneke Bosch Geschreven door

De docente die zich bedreigd voelt, komt nog even niet terug voor de klas, vertelt Van Bommel. "Het is heel emotioneel wat ze heeft ervaren. En de heftigheid van alles wat er nu gebeurd, is niet makkelijk. Ze is nu niet aan het werk, om veiligheidsoverwegingen. Maar ook om zelf weer even in balans te komen."

Iedereen geschrokken

De school hoopt dat de rust snel weerkeert op het Pierson. “Zodat we op een prettige wijze met elkaar in gesprek kunnen over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Op de school is het redelijk rustig, hoewel iedereen geschrokken is door de heftigheid van de reacties."

'Dia zonder context gedeeld'

De ophef ontstond over beeldmateriaal dat gebruikt werd in de lessen maatschappijleer van de bovenbouw. Daar werd onder meer een dia getoond van een spotprent van de profeet Mohammed. Een beeld dat ook eerdere jaren al in die lessen is gebruikt, vertelt Van Bommel. "Het is ook niet bedoeld om te spotten, maar het illustreert wat er gebeurt als er in de maatschappij verschillende grondrechten met elkaar botsen. Het grondrecht van vrijheid van meningsuiting, met religie, met samenkomst. Daar wordt met leerlingen dan op een heel genuanceerde manier over gesproken", legt ze uit.

Maar deze week is er op sociale media een foto gedeeld die door leerlingen in die les is gemaakt. Die is zonder de context van de les, een eigen leven gaan leiden. Daardoor "hebben mensen buiten de school zich een oordeel gevormd over de lessituatie en intentie, wat geleid heeft tot diverse reacties en emoties", zo liet de school eerder al weten.

Beschuldigd van racisme

"Dit alles voelt onveilig voor de docent en anderen in de school. Daarnaast ontstonden buiten de school onjuiste beelden over leerlingen en medewerkers van de school, die als kwetsend en onveilig werden ervaren", zei de school verder. Van Bommel wil wel iets verder ingaan op de bedreigingen die gericht waren aan de docente. "Die waren in de sfeer van, de docente zou racistisch zijn, ontslagen moeten worden. Allemaal uitingen en beschuldigingen die ver weg staan van de realiteit."

De docente die zich bedreigd voelt, staat dus nog even niet voor de klas. Waar ze nu is, wil de rector niet zeggen. "Maar het is geen situatie zoals in Rotterdam." Daar is een docent ondergedoken na bedreigingen die hij kreeg omdat hij een spotprent in de klas had hangen. "We hopen dat onze docente zo snel mogelijk haar werk weer kan hervatten."

Burgemeester Mikkers reageerde via Twitter op de situatie op het Pierson College:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Docent voelt zich bedreigd na tonen van Mohammed-cartoon op school in Den Bosch

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.