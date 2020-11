Viervoudige moord Enschede: cel voor Brabanders, levenslang voor schutters

De vier moordslachtoffers (Foto: Politie) vergroot

De schutters van de zogenoemde 'kwartetmoord' in Enschede moeten levenslang de cel in. Ook twee Brabanders die de wapens zouden hebben geregeld zijn veroordeeld. Maar niet voor hun mogelijke betrokkenheid bij de moorden. Dat heeft de rechtbank in Almelo vrijdag bepaald.

De zaak draait om een roofmoord in Enschede, twee jaar geleden. Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (34) en Denis (32) drongen daar een growshop binnen en schoten vier mannen dood. De schutters zijn vrijdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank sprak van een 'koelbloedige executie'.

Wapens

De rechtbank veroordeelde ook een vrouw uit Breda. Zizi W. (40) hoorde acht jaar eisen omdat ze zou hebben bemiddeld tussen de schutters en de wapenhandelaars. Maar ze kreeg 14 maanden cel opgelegd omdat er te weinig bewijs was dat ze met de moorden te maken had. Het is alleen te bewijzen dat ze pas ná de moorden contact legde tussen de schutters en de wapendealers, zegt de rechtbank.

Dat contact legde ze met vader en zoon Van D., twee bekende wapenhandelaars uit Sint Willebrord. Zoon Dennis van D. (34) kreeg 11 maanden cel opgelegd voor wapenbezit. Maar dat wapen had volgens de rechtbank niks met de moorden te maken. Zijn vader Arie van D. (73) werd helemaal vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Vrijspraak

Er was tegen vader en zoon ieder 2,5 jaar geëist. Maar volgens de rechtbank is niet bewezen dat ze wisten van de moordplannen. Er was ook onvoldoende bewijs dat ze de wapens hebben geleverd. Ze werden dan ook vrijgesproken van medeplichtigheid aan de moorden.

De twee Willebrorders zijn al vaker gepakt (en veroordeeld) voor wapenhandel. Tijdens hun vorige rechtszaak in 2018 waren ze even op vrije voeten en toen leverden ze de wapens voor de moorden in Enschede. Ze hebben niet zelf geschoten.

'Ze zijn afgemaakt als beesten.'

De schoten werden gelost door het 'moordtrio' Camil A. en Dejan en Denis, zoals het OM ze omschreef. Op 13 november 2018 in de Van Leeuwenhoeklaan in Enschede doodden ze de vier mannen. "Ze zijn afgemaakt als beesten", zei de officier van justitie tijdens het proces.

Motief mogelijk geld

Het OM had levenslang geëist tegen de schutters. Het drietal heeft altijd gezwegen over de moorden. Wat het motief was, is nooit duidelijk geworden. Het ligt nog het meest voor de hand dat het roofmoorden waren. Een van de slachtoffers is beroofd van enkele duizenden euro's die hij op zak had.

De rechtbank stond ook stil bij het gedrag van de schutters. "Alsof er niets was gebeurd pakten de drie verdachten daarna de draad van het gewone leven weer op. Zij lieten de nabestaanden in grote ontreddering achter en tot op de dag van vandaag zijn er talloze onbeantwoorde vragen."

De schutters zijn ook nog veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van in totaal 877.000 euro.

