Coronanieuws: 'Zet volksgezondheid niet in uitverkoop tijdens Black Friday'

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een record aan wereldwijde coronabesmettingen geregistreerd van 581.679 in een etmaal.

De FNV roept de detailhandel op om dit jaar Black Friday, op 27 november, compleet over te slaan vanwege de coronacrisis.

11.10 - Man aangehouden na woedeuitbarsting

Een 28-jarige Tilburger is zaterdagochtend opgepakt vanwege het ernstig mishandelen van een beveiliger voor de deuren van de Ikea langs de Kruisweide. De man sloeg voor de ogen van vrouw en kind de bewaker het ziekenhuis in. De verdachte kon het niet verkroppen dat hij werd aangesproken op de coronamaatregels.

10.59 - Vernieling coronatestlocatie Beek en Donk

De commerciële coronasneltestlocatie aan de Waterhoenlaan in Beek en Donk is vrijdagnacht vernield met vermoedelijk zwaar vuurwerk. Dit zou rond middernacht gebeurd zijn.

De coronasneltestlocatie in Beek en Donk is verwoest (foto: Facebook politie Gemert) vergroot

10.14 - 'Liever een lagere zorgpremie dan salarisverhoging zorgpersoneel'

Meer zorgpremie betalen als daardoor de salarissen van het zorgpersoneel omhoog kunnen? Nog geen kwart van de Nederlanders is daartoe bereid. Dat blijkt uit onderzoek onder tweeduizend mensen door vergelijkingssite Pricewise. Dit percentage is wel veel hoger onder de mensen die besmet zijn (geweest) met corona (76 procent).

09.28 - Nieuw dagrecord coronabesmettingen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een record aan wereldwijde coronabesmettingen geregistreerd van 581.679 in een etmaal. Dat waren er in de periode van vrijdag op zaterdag ruim 24.000 meer dan het oude dagrecord, geregistreerd op 31 oktober. Afgelopen etmaal zijn wereldwijd circa 8900 mensen bezweken door toedoen van het virus, meldt de WHO.

09.24 -Oproep FNV

De FNV roept de detailhandel op om dit jaar Black Friday, op 27 november, compleet over te slaan. Bestuurders van FNV Handel roepen de werkgevers op om de volksgezondheid niet ook in de uitverkoop te zetten. Black Friday is overgewaaid uit de Verenigde Staten, en luidt daar de start van het seizoen voor kerstaankopen in. Inmiddels adverteren veel winkels in ons land met aanbiedingen en lokkertjes. Jaarlijks komen daar veel klanten op af.

03.41 - 'Neem toch het zekere voor het onzekere'

Vanuit corona-gidsland Duitsland ziet de Nederlandse scheikundige Jos Lelieveld de discussie in zijn vaderland soms met gefronste wenkbrauwen aan, schrijft het AD. Hij droeg er persoonlijk aan bij dat mondkapjes en ventilatie een belangrijk onderdeel zijn van het Duitse beleid, en snapt niet dat Nederland zo talmt. Neem het zekere voor het onzekere', benadrukt hij'in de krant. Lelieveld (65) geldt als autoriteit op zijn vakgebied.

03.30 - Meer dan 400.000 coronagevallen

Het aantal coronagevallen in Nederland stijgt zaterdag tot boven de 400.000. Tot nu toe is het virus vastgesteld bij 397.730 Nederlanders. Op 27 februaru was de eerste positieve test. Het werkelijke aantal coronapatiënten zal aanzienlijk hoger dan 400.000 liggen. In de begindagen van de uitbraak werd lang niet iedereen getest, waardoor een onbekend aantal mensen is overleden of genezen zonder dat ooit is aangetoond dat ze het virus onder de leden hadden.

02.24 - VNO-NCW komt met plan voor testsamenleving zonder anderhalve meter

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft een plan opgesteld om te komen tot een 'testsamenleving', waardoor Nederland weer 'vrijwel normaal' kan leven. De eerste fase is het testen van de gehele lokale bevolking in regio's met de meeste besmettingen. Zo kan het virus met 85 procent worden teruggedrongen, zegt voorzitter Ingrid Thijssen in De Telegraaf. Als dat gebeurd is zouden horeca, kantoren en theaters weer open kunnen. Thuiswerken blijft nog wel de norm. Wie op kantoor wil werken moet zich dagelijks laten testen, zo stelt Thijssen voor.

