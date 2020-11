Burgemeester Gemert-Bakel bestuurslid Helmond Sport: 'Zijn kennis goed gebruiken bij stadionplannen'

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel (foto: Omroep Brabant). vergroot

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel neemt zitting in het bestuur van voetbalclub Helmond Sport. Het bestuur bestaat met hem erbij nu uit drie mensen. Philippe van Esch is voorzitter en Ari de Krimpe is bestuurslid technische zaken.

Helmond Sport benadrukt dat Van Veen veel affiniteit heeft met sport. Voordat hij werd aangesteld als burgemeester was hij van 2012 tot 2016 in de Tweede Kamer VVD-woordvoerder Sport en tussen 2010 en 2012 had Van Veen sport in zijn portefeuille als wethouder van de gemeente Cuijk.

Sport- en beleefcampus op De Braak

Van Veen wijst erop dat het betaald voetbal in de Peel een mooie, roemruchte geschiedenis kent. "De amateurverenigingen in de Peel spelen op hoog niveau. Voetbal brengt mensen in onze regio samen en verschaft ons een gezamenlijke identiteit”, zegt Van Veen. “Ik wil graag een bescheiden bijdrage leveren aan die geschiedenis door samen met alle betrokkenen te bouwen aan een mooie sportieve toekomst voor Helmond Sport.”

Voorzitter Philippe van Esch noemt Van Veen een grote aanwinst voor het bestuur. “Michiel heeft een enorme bestuurlijke ervaring en daarnaast een groot netwerk zowel binnen als buiten onze regio. We kunnen zijn kennis, ervaring en contacten onder meer goed gebruiken bij de verdere uitwerking van de stadionplannen als onderdeel van de nieuwe sport- en beleefcampus op De Braak."

Helmond Sport blijft op zoek naar verdere uitbreiding van het bestuur.

